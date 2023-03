Un micro abierto deja en evidencia a Kiko Matamoros en ‘Sálvame’: “Tiene cara de subnormal”

El nombre de Kiko Matamoros generó muchos comentarios en las redes sociales por la tarde, y no positivos precisamente. Y es que un micrófono abierto captaba un comentario despectivo que realizaba en voz baja, y que todo el mundo pudo escuchar desde su casa.

Todo sucedía en la entrega de este jueves. Sálvame, el programa en el que trabaja desde hace más de una década, estaba informando sobre los últimos pasos de Anabel Pantoja, y para ello contaron con la intervención del reportero Baby Solano, viejo conocido de la casa, y que trabajó en otros programas como Vuélveme loca. Así, Solano se encontraba explicando a Adela González y Terelu Campos toda la información que tenía cuando se escuchó a Kiko Matamoros decir: “Tiene cara de subnormal”.

En un principio, el comentario pasó desapercibido, pero el programa decidió que Kiko Matamoros explicase qué había sucedido. En lugar de disculparse, Matamoros sacó pecho y simplemente quiso aclarar que las palabras no iban dirigidas hacia su compañero.

Kiko Matamoros insulta y Kiko Hernández se mea.

“Pinchadme a Baby”, pidió Matamoros. “No te voy a pedir disculpas porque lo que se ha escuchado que he dicho, que no es nada profesional, no iba por ti, que me pareces un gran profesional. Era en relación a una persona que salió ayer en el especial nocturno de Todo es mentira sobre Tito Berni”, añadía. No aclaraba, sin embargo, por qué estaba comentando en voz baja un espacio de la noche anterior mientras Sálvame estaba girando alrededor del universo de Anabel Pantoja.

Baby Solano recogió el guante y le quitó importancia. “Sin problema ninguno, Kiko. Como tú dices, no hay que pedir perdón. Tampoco te tengo que perdonar nada. Estoy contentísimo de estar con ustedes. De cada tarde que conecto intento que se diviertan un poquito a todos”, respondía el reportero.

No es la primera vez que un micrófono abierto pone en una tesitura delicada a los colaboradores de Sálvame. Uno de los casos más recordados puede ser el que le sucedió a Belén Esteban en octubre de 2021. Lydia Lozano le preguntó a Laura Fa que qué opinaba sobre Ana Rosa Quintana. “No lo voy a decir. No voy a hablar de ella porque le tengo respeto como presentadora de esta casa, como tampoco dije nada de Susanna Griso”, le respondía su compañera. En las redes sociales, sin embargo, muchos usuarios se dieron cuenta de un detalle: y es que cuando Lydia preguntó la opinión sobre Quintana se escuchó a Belén Esteban decir en voz baja decía “pues que es gili...”. Eso provocó que Belén tuviese que dar explicaciones, y aseguró que su calificativo iba “hacia otra persona”.

