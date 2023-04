Ana Obregón niega en 'Socialité' el distanciamiento con Alessandro Lequio: "Hablamos todos los días"

Ana Obregón sigue luchando contra los rumores. Tras desmentir que tenga una mala relación con Carolina Monje, la última novia que tuvo su hijo Aless, ahora le toca silenciar los comentarios sobre un posible gran desencuentro con Alessandro Lequio. La actriz ha querido zanjar las habladurías, ofreciendo su versión de los hechos y revelando un dato importante: Alessandro y ella mantienen contacto diario.

La bióloga ha vuelto a hablar con Socialité para despejar las dudas. Obregón se ha visto obligada después de que surgiesen varias informaciones sobre un posible enfado de Alessandro Lequio con ella. El colaborador de El programa de Ana Rosa ha guardado un escrupuloso silencio desde que saliese la portada de ¡Hola! donde la creadora de Ana y los 7 revelaba que la pequeña Ana Sandra no era su hija, sino su nieta.

Convertido en abuelo (incluso felicitado por compañeros de programa), el italiano se ha refugiado en Galicia y no ha querido dar su opinión sobre la hija del fallecido Aless y ha querido mantenerse en un discreto segundo plano del revuelo ocasionado. Ese movimiento, como sus declaraciones asegurando que se estaba enterando de cosas de la que nos sabía, han provocado que Obregón se vea obligada a dar su versión, desmintiendo cualquier tipo de mala relación.

[Entramos en el apartamento de Ana Obregón en Miami y descubrimos cómo es su rutina con su nieta]

De hecho, en El programa de AR, se llegó a comentar que el colaborador no aprobaba la decisión de la bióloga de haber utilizado el material genético de su hijo para tener a su nieta mediante gestación subrogada.

Volvió a ser Javier de Hoyos quien volvió a tomar contacto con la bióloga y a quien le aseguró que todas las informaciones sobre las fricciones entre ambos y que Lequio se haya sentido "traicionado" por ella son falsas. "Es mentira. Él lo sabía absolutamente todo y está por escrito desde hace tiempo", compartía el periodista a María Patiño.

De hecho, el redactor del programa de La Fábrica de la Tele dio una información que cambiaría completamente lo que se ha informado sobre la postura de Alessandro Lequio. "Le digo que da la sensación de que está enfadado contigo y me dice que es completamente mentira. Me da un dato, que para sorpresa de todos, ella habla todos los días con Alessandro Lequio. Que, en este momento de su vida, le ayuda a recordar a su hijo. Me lo recalca que habla todos los días, es mentira que tengamos mala relación y que no supiese parte del proceso", detalló. El desmentido cambiaría completamente la situación de la pequeña Ana Sandra respecto a su abuelo paterno.

