El refugio de Alessandro Lequio y por qué Ana Obregón no compró los enseres de la bebé en Madrid

Este pasado miércoles, 5 de abril de 2023, la actriz y presentadora Ana García Obregón (68 años) ha hablado por primera vez desde que el pasado 20 de marzo se convirtiera en madre legal de Ana Sandra Lequio Obregón, la niña nacida por gestación subrogada en Miami. La madre del malogrado Álex Lequio ha despejado, vía exclusiva, una a una, todas las dudas que suscitaron la semana pasada su maternidad tardía.

A través de la revista ¡HOLA!, la celebérrima presentadora de ¿Qué apostamos? ha presentado en sociedad a la hija biológica de su vástago. "He vuelto a nacer. He resucitado. Yo me morí el 13 de mayo de 2020 y he vuelto a nacer el 20 de marzo de 2023, tal cual", ha sostenido, emocionada, feliz y pletórica, Ana Obregón.

En esa línea, García Obregón ha zanjado de pleno toda especulación sobre este nacimiento: "Lo que la gente no sabe es que fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer". Esa es la única mención con la que Ana hace referencia a su expareja y padre de su hijo, el italiano Alessandro Lequio (62).

Alessandro Lequio y su esposa, María Palacios, en su última imagen pública, a la salida del restaurante 'De María', donde celebraron su aniversario de boda. Gtres

En ningún otro momento de la interviú, la bióloga habla del conde italiano y marido de María Palacios (45). Una circunstancia que se suma a la clara incomodidad y molestia que ha manifestado Alessandro en los últimos días en su puesto de trabajo en El programa de Ana Rosa, en Telecinco. Lequio pasó de asegurar que "no voy a decir nada" -de la maternidad de Obregón- a sostener que hay detalles que desconocía del proceso.

No sólo esto: mostró su indignación cuando se le señaló como la persona que filtró la noticia a la revista de la exclusiva, ¡HOLA! "Mi bandera siempre ha sido el silencio y seguirá siendo el silencio. Somos distintos. Ana está hecha de una manera; nadie es mejor, pero vivimos las situaciones de una manera distinta porque estamos hechos de una pasta distinta", fue una de sus últimas manifestaciones en el espacio televisivo antes de 'desaparecer'.

Alessandro acudió a su lugar de trabajo el pasado miércoles, 29 de marzo, y también hizo lo propio el jueves 30. No obstante, desde el viernes 31 está ausente de su colaboración en Telecinco. Muchos han asegurado que ha decidido alejarse de las cámaras al encontrarse sobrepasado y al límite, pero EL ESPAÑOL maneja otra información: Lequio se ha ido de vacaciones con su mujer y su hija, Ginevra Ena.

No se ha tratado de una excepción por la coyuntura informativa que lo persigue, es más bien toda una tradición familiar. Alessandro y su familia siempre viajan en estas fechas -también en sus vacaciones de verano- a Galicia. En concreto, al municipio de Bueu, en Pontevedra, en Galicia. Allí los Lequio Palacios tienen casa. Según la información que maneja este medio, Alessandro tiene pensado estar fuera de Madrid toda la Semana Santa.

En las últimas horas, el conde ha publicado una imagen, desde tierras gallegas, en la que se lo ve compartiendo sobremesa en un restaurante con su mujer, María, "amigos y amigotes". En concreto, se trata del restaurante Peixoto.

Por otro lado, EL ESPAÑOL ha podido conocer nuevos detalles de la maternidad de Ana García Obregón. Según la información que maneja este medio, en efecto, la actriz llevó este proceso -que ha durado cerca de tres años- en absoluto secreto. Como bien sostiene ella misma en la publicación, sólo sus hermanas Celia y Amelia -que son unas "tumbas"- y el padre de su hijo supieron de esta intención de cumplir con los últimos deseos del joven Aless.

Tan en secreto que, de acuerdo con lo que se hace llegar a este medio, García Obregón ni siquiera quiso comprar los enseres de bebé para acondicionar su casa de La Moraleja, antes de su viaje a Estados Unidos. Aceptó hacer esa suerte de 'sacrificio' para no ser captada por ninguna cámara ni ningún paparazzi visitando tiendas.

Tal era su "obsesión" -no hay que olvidar que Ana es, además, sumamente supersticiosa y no quería que nada se estropeara- que tampoco consintió pedir ayuda a sus hermanas. A estas alturas, todos los enseres de Ana Sandra los ha ido comprando Ana Obregón durante su etapa en Miami, Florida. No obstante, buenos amigos y familiares ya le han hecho saber que a "Anita le esperan muchos regalos en su casa de Madrid. Será la más consentida".

También se entendería ese secretismo y reserva que tuvo Ana a la hora de comprar los menesteres de la bebé en el "difícil" embarazo que vivió la madre gestante, según las propias palabras de Ana Obregón en la revista ¡HOLA! "El embarazo no se produjo al primer intento, ni mucho menos; han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible y a empezar de nuevo. (...) En agosto me dieron la noticia del embarazo y me enteré de que era niña en diciembre", ha asegurado.

El mensaje de Ana

Ana García Obregón junto a su hijo Álex en una imagen de sus redes.

Horas después de su gran exclusiva en el papel couché, Ana Obregón ha aprovechado sus redes sociales para dedicarle una emotiva carta a su hijo: "Mi Aless: Te juré que te salvaría del cáncer y te fallé. Te prometí que traería a tu hija al mundo y aquí la tengo entre mis brazos. Cuando la abrazo siento una emoción indescriptible, porque es como si volviera abrazarte otra vez. Te juro que la cuidaré con el amor infinito que tengo para dar y tú desde el cielo me ayudarás".

Y añade: "El libro que empezaste y yo abracé con mis palabras El Chico de las Musarañas estará a la venta el 19 de abril, y como era tu deseo el beneficio de autor irá destinado a la investigación del cáncer en tu fundación @fundacionalesslequio. En esta obra explico todo el huracán de sentimientos de una madre ante la pérdida de un hijo y el largo camino para llegar a esta bendición y milagro de bebé, Anita, que es tu hija. Eres el amor de mi vida en el cielo y tu hija el amor de mi vida en la tierra. Te quiero a morir".

