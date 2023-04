La chaqueta fucsia de Eugenia Osborne que pondrá color a tus 'looks' esta primavera

Eugenia Osborne (37 años) pertenece a una de las sagas más conocidas en España. No en vano, es hija del celebérrimo presentador Bertín Osborne (68) y Sandra Domecq Williams. Por tanto, su nombre, al igual que el de sus hermanos, es conocido desde que nació. A nivel sentimental, vive una excelsa etapa junto a Miguel Barreiro y es madre de cuatro hijos, frutos de su historia de amor con su exmarido, Juan Melgarejo.

No obstante, si hay algo por lo que destaca sobremanera Eugenia Osborne tanto en sus redes sociales como en cualquier acto público que se precie es por su pasión por la moda. No en vano, creó hace un tiempo Home O'clock by Eugenia Osborne, donde tan pronto habla de tendencias y estilo como de cocina. Osborne sigue las tendencias y luce todo lo que está de rabiosa actualidad.

Su Instagram es un fiel escaparate de su afán por la moda. Es una auténtica suscriptora y todo lo que publicita se termina agotando en cuestión de horas. Es lo que puede ocurrir gracias a una de sus últimas publicaciones. La empresaria ha lucido una chaqueta todo al rosa que ha enamorado a sus 211.000 seguidores.

"Una de las cosas que más me gusta de la moda es la mezcla de estampados y colores. Es cierto que a veces no es posible o cuesta un poco, pero cuando encuentro la manera de que haya armonía entre rayas, flores, animal print y lunares me emociono. Y aunque parezca superficial es una parte de mi vida que me permite explotar la creatividad que tengo", postea Eugenia Osborne.

Se trata de una chaqueta rosa de la firma Beni Room. Cuesta 129 euros. Eugenia luce, en concreto, el modelo Mary. "Chaqueta con dos botones, bolsillos con solapa. Totalmente forrada. Corte regular. ¡Perfecta para llevar con el pantalón Mynte y hacer el total look!", se puede leer en la página web de la firma.

En cuanto a su composición, está hecha en poliéster, viscosa y elastán. Las reacciones a la publicación de Osborne no se han hecho esperar: "Estoy de acuerdo: dar con una combinación armoniosa de eso es mágico. Nadie ha conseguido hacerlo como Nati Abascal", "Siempre tan elegante, vayas cómo vayas", "Qué guapa y primaveral", "Sencillamente, divina".

Sobre Home O´clock

Tal y como reza la página personal en la que Eugenia habla de moda, Home O´clock by Eugenia Osborne: "Bienvenidos a mi nuevo espacio, una web en la que tienen cabida mis dos pasiones: la moda y la cocina. A primera vista puede parecer que son dos aficiones que no tienen nada en común pero ambas se han unido en mi cabeza a lo largo de los años, empezando a gestar una idea que de repente cobró sentido y, en consecuencia, vida".

Y añade: "Por un lado, la moda ha estado presente en mi día a día desde que soy niña y veía a mi madre vestirse para ir al banco o cenar. Continuó siendo una afición y, con el paso del tiempo, se convirtió en una pasión que me inspira, me motiva y me hace feliz. (...) Fue durante el confinamiento cuando moda, cocina, decoración y diseño se unieron en UNA IDEA que conforma este pequeño espacio donde la comparto con vosotros".

