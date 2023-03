Ana María Aldón defiende a su hija en 'Fiesta' lanzándole un reproche a Emma García: "No habláis de ella"

Ana María Aldón ha sacado las garras para defender a su hija Gema. Ha sido en el programa en el que es colaboradora, Fiesta, donde ha reprochado que el magacín no esté apoyando su hija Gema en Supervivientes de la misma forma en que sí apoyan a otro concursante, el paparazzi Sergio Garrido, quien es colaborador del espacio de Unicorn Content. “¿Con mi hija, qué pasa?”, le reprochó a Emma García en plató.

Todo comenzó cuando tocó hacer un repaso a lo que ha sucedido esta semana en Supervivientes, en el que se comentó cómo Adara Molinero se ha convertido en una de las claras favoritas del reality, dado que está siendo una de las que más juego está dando (con su tonteo con Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo); así como la expulsión de Jaime Nava, quien ha pasado al territorio de los olvidados. La polémica llegó cuando tocó hablar de los nuevos nominados.

Corren el riesgo de quedarse fuera de juego Diego Pérez, Artùr Dainese, Sergio Garrido y Gema Aldón. Con su vástago en la cuerda floja, la ex de Ortega Cano quiso sacar una lanza a favor de ella, especialmente porque el magacín ha mostrado cómo un buen número de seguidores del paparazzi y colaborador han ido a las instalaciones de Mediaset para apoyarlo.

Vista esa efusividad, Aldón le reprochó al programa no tener ese mismo entusiasmo con Gema. “Sólo habláis de Sergio. ¿Y mi hija, qué pasa?”, manifestó visiblemente molesta, a la par que aprovechaba para lanzar un mensaje a favor de su hija, en el que aprovechó para recalcar a sus compañeros que Gema sí se acuerde de ella, dado que le envió un mensaje cariñoso cuando salió que estuvo nominada.

Yo recibo el cariño de mi hija siempre y no hace falta que me mencione, pero si me menciona se me cae la baba porque además, está haciendo un concurso en el que no hay nada que reprocharle. Le he dado tantos consejos y le he hablado tanto de la experiencia. Me cuesta mucho trabajo pedir consejos y favores y no lo hago por mí, pero por mi hija lo que haga falta”, manifestó a modo de alegato a favor de Gema.

Todo parecía quedar ahí, pero posteriormente llegó otro momento complicado, cuando el magacín habló de un joven llamado Rafa, procedente de Sevilla y que tiene 12 años. El chaval se ha vuelto viral por redes gracias a que imita a la perfección la voz de Rosalía y que grabó la quiosquera de su barrio. “Estoy segura de que dentro de unos años, que ojalá estemos en Fiesta o en algún otro programa, vendrás a cantar algún tema. ¡Y ojalá te traigas a la quiosquera!”, dijo contenta Emma García, dado que la propia Rosalía le respondió al preadolescente en redes.

Ahí, Aldón volvió a entrar al trapo. Sin venir a cuento, la diseñadora quiso relacionar la noticia con Gema. “Aurelio [Manzano], ¿has visto como todo el mundo no se levanta como mi hija? Mi hija se levanta de mal humor y este chiquillo se levanta con esa alegría que ilumina la casa, la calle y todo”, dijo la ex de Ortega Cano, un comentario que hacía referencia a los roces que tuvo Gema con Alma Bollo.

“Pero, hija, no pongas ahora a tu hija así, que la dejas mal”, replicó la presentadora. “La habéis puesto vosotros, yo no”, se defendió Aldón. “No, no. La Aldón no me ha entendido bien. Digo que no la saques a relucir en este momento, porque no queda bien. Estamos hablando de alegría y dices que tu hija no es así, pues... ¡Si te estoy ayudando!”, agregó Emma García, para añadir un último comentario con el que cerrar la polémica. “De todas formas, me gustaría saber cómo te levantas tú por las mañanas. Igual se lo has inculcado tú a tu hija”, dijo con una sonrisa, dejando claro que toda la conversación era un ambiente distendido.

