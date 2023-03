Nuria Marín carga contra Tamara Gorro en 'Socialité' por su calva falsa: "Quiere capitalizar el dolor"

Parece que la polémica del look de Tamara Gorro en los Premios Ídolo, quien se presentó con una calva falsa para visibilizar la investigación contra el cáncer, sigue trayendo cola. Ha sido en Socialité donde ha resurgido brevemente la controversia, de la mano de su presentadora, Nuria Marín, quien no dudó en comentar su aspecto, recalcando que lo que ha hecho la modelo está lejos de visibilizar la enfermedad. “Me cansa que los influencers capitalicen temas para acaparar titulares”, exclamó.

En su espíritu de recoger la crónica rosa semanal, el programa habló sobre los Premios Ídolo celebrados el pasado 9 de marzo. Unos galardones creados por Dulceida y que celebraban su segunda edición. La extronista de Mujeres, hombres y viceversa se robó el show, gracias a su apariencia, al lucir una calva falsa con un tocado con mariposas y detalles dorados y verdes. Su intención era visibilizar la lucha contra el cáncer. Sin embargo, lo que tuvo fue un aluvión de críticas en redes sociales.

La ex de Ezequiel Garay asumió la responsabilidad y pidió disculpas en Y ahora, Sonsoles, donde ejerce de colaboradora, declarando que lo hizo llena de “buenas intenciones”. “Sé lo que es la enfermedad. Sé lo que es una inmunoterapia, sé lo que es una quimioterapia, sé lo que no es tener pelo, sé lo que es estar muy mal. Sé lo que es ver el sufrimiento en una familia, sé lo que es perderla”, explicaba, recordando la muerte de su sobrina, hace apenas unos siete meses.

“Pero también sé que son las ganas de vivir, las ganas de luchar, querer ponerte bonita para dar un paseo. De ahí, mi imagen. Lo primero que digo, perdón. Perdón si alguien se ha sentido ofendido. Mi intención siempre fue buena, para reivindicar”, continuó explicándose y pidiendo perdón.

No obstante, eso no ha impedido que Gorro reciba las críticas de Marín, otrora compañera en el mismo canal. “¿Sabes qué pasa? Que, al final, ella aparece así para decir: 'Lo hago para dar visibilidad y normalizar una realidad'. Una realidad que no es, porque no todos los enfermos oncológicos pierden el pelo. Parece que lo único que pasa con el cáncer es que pierdes el cabello”, comenzó a comentar a Javier de Hoyos, quien era el encargado de explicar la noticia.

Tras un paréntesis de última hora, la presentadora continuó hablando sobre el desacertado aspecto de la modelo. “Los estragos del cáncer son mucho más que la pérdida de cabello y que no todos los enfermos de cáncer pierden el cabello. Hay otras muchas cosas que no se visibilizan”, denunció, tildando a Gorro de “capitalizar el dolor”. “Tamara hizo un post en su Instagram diciendo que hay que investigar el cáncer, pero en él no aparecía ninguna asociación. Que yo sé que la tiene, pero en ese post no aparecía”, enfatizó.

“Me cansa que los influencers capitalicen temas para acaparar titulares. No se puede romantizar, blanquear o idealizar una enfermedad como es el cáncer. Lo último que le preocupa a un enfermo de cáncer es estar guapo, lo que le preocupa es curarse. Es lo que mucha gente le reprochaba a Tamara Gorro, que estoy segura de que lo hizo con la mejor de las intenciones, pero no terminó de salir bien”, concluyó, buscando así volver a dejar atrás la polémica, dado que la propia modelo pidió perdón, aunque en la cadena rival.

