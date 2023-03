Emma García cuelga a Tony Hernández en 'Fiesta' por lanzar graves insultos a uno de sus colaboradores

Esta semana, se celebraba el 95 aniversario del nacimiento de Sara Montiel, uno de los grandes iconos del cine español y la primera actriz española en triunfar en Hollywood. Por ello, Fiesta no dudó en realizar un sentido homenaje, contando con varios colaboradores en la mesa, como Carlos Ferrando y Marisa Martín Blázquez, así como la presencia en el plató de uno de los hijos de la célebre artista, Zeus Tous. Un hermoso tributo que se vio enturbiado por la llamada por teléfono de Tony Hernández, último marido de la diva, a quien Emma García tuvo que colgar.

Todo comenzó cuando entró la llamada del cubano. “Es muy triste escuchar tantas cosas que no son verdad. Yo siempre, desde niño, la adoré. Y yo hubiese sido incapaz de perjudicarla. Yo todavía hoy la adoro, la sigo escuchando y admirando. Incluso me gasto el dinero que no tengo en tener fotografías suyas. La gente me pregunta si no tengo vergüenza por todo lo que me hizo. Ella se portó así porque era así. Pero, en el fondo, yo la quiero y la perdoné siempre”, dijo, ante la mirada incrédula tanto de la presentadora como del resto de tertulianos de la mesa.

“Tony, ¿crees que te portaste bien con ella?”, le inquirió Emma García. Hernández le respondió con un tajante “sí”. “No, de lo único que me arrepiento es de haberme sentido utilizado, me sentí mal”, dijo. Fue ahí cuando los colaboradores interrumpieron la conversación. La primera que le replicó fue Martín Blázquez, quien le acusó de ser un “aprovechado”.

“Tú eras un admirador de Sara como muchísima gente. Llegaste a España y te obnubilaste con la fama que rodeaba a Sara Montiel, te aprovechaste de su fama, de su vida y de todo. No estoy equivocada. En esa época, cuando estaba contigo, Sara estuvo distante con la prensa cuando siempre había sido adorable. Hasta que se dio cuenta de lo que estaba haciendo con ella y de que estabas utilizando su figura para ganar dinero. Y no contento, la enfrentaste con sus hijos que era lo que más quería en este mundo”, dijo rotundamente, logrando el aplauso del público.

“Eso no es verdad. Ella fue la que se enfrentó, yo no tengo la culpa de eso. Antonia era muy caprichosa, todo había que hacerlo a su voluntad y ella lo sabía y no quiso seguir conmigo porque quería recuperar a sus hijos”, le respondió Hernández con un tono enfadado. Fue la intervención de Carlos Ferrando lo que desató la furia del exmarido de la protagonista de La violetera. “Ella también sabía que tú tenías parejas allí [en Cuba]”, señaló el periodista.

En ese momento, fue cuando Hernández comenzó a proferir insultos. “Mira Carlos Ferrando, me cago en tus muertos, eres un hijo de puta, un oportunista y ella hablaba horrores de ti. Eres un mierda”, dijo, causando estupor e indignación en el plató. Por supuesto, ante tanta proliferación de insultos, tuvo que intervenir Emma García. “Por ahí no”, dijo tajante.

“Yo le estoy insultando porque él a mí me ha faltado al respeto en muchos programas. Él a mí no me conoció en Cuba, ha mentido mucho”, se defendió el cubano, palabras que no sirvieron para que la presentadora cortara la llamada. “Le puedes contestar pero por ahí no. Pierdes toda la razón. Pensaba de verdad que en este homenaje iba a hablar con un Tony que iba a estar en un tono amable y que ibas a mostrar respeto y cariño por Sara Montiel”, dijo antes de colgar.

