El rechazo total de Patricia Gaztañaga a volver a la televisión: "No participo en nada de esto"

Hace siete años veíamos por última vez en pantalla a la popular presentadora de El diario de Patricia, Patricia Gaztañaga, como conductora de un programa de televisión. Era en Cuestión de tiempo, en La 1, un espacio donde cada día se presentaban tres historias donde los participantes guardaban algo especial en una caja que entregaban, por sorpresa, a una persona especial para ellos. Era la adaptación del formato internacional Time Box, producido por TVE en colaboración con Grupo Secuoya y dirigido por Trini Arnau.

Un programa que incidía en las emociones y las relaciones personales, y una auténtica novedad en la programación de tarde que, sin embargo, no contó con el respaldo de la audiencia. Cuestión de tiempo apenas duró dos semanas en antena. En ninguna de sus emisiones superó el 5% de share y, tan solo en uno, los 500.000 espectadores. Unas cifras insuficientes que descafeinaban la que era la vuelta de la periodista vasca a la televisión nacional tras seis años de ausencia y sobre todo tras su marcha de Antena 3 en 2010.

En la actualidad, con la fiebre por la nostalgia en televisión, son aún muchos los que recuerdan el icónico El diario de Patricia, programa de testimonios que presentó de 2001 a 2008 en la principal cadena de Atresmedia con enorme éxito de audiencia. Gaztañaga decidía dejar el programa que la encumbró como una de las grandes estrellas de la televisión tras triunfar previamente en la autonómica vasca ETB. Dejaba El diario en manos de la que era su sustituta de los viernes y durante las vacaciones de verano, Sandra Daviú, quien lo hizo suyo hasta su cancelación definitiva en 2011. Eso sí, con menos éxito que en la época de Patricia.

Desde el fin de El diario de Patricia y, a excepción de algunos formatos en cadenas autonómicas, los programas de testimonios han dejado de ser prioridad para las principales cadenas. Y todo ello pese a que se han grabado pilotos que no han llegado a conseguir luz verde por parte de las cadenas.

Fue Telecinco en 2012 cuando intentó revitalizar la fórmula, aunque sin demasiada suerte. Fue con Los ojos de Belén, una sección presentada por Belén Esteban estrenada el 11 de mayo de 2012 dentro del Deluxe que conseguiría una aceptable audiencia del 14,2% de cuota de pantalla y 1,7 millones de espectadores. Más tarde, entre el 11 y el 25 de febrero de 2014, se emitió como programa independiente por la tarde. Una serie de entregas que rebajaron la competitividad de Telecinco en la franja con una media de 750.000 espectadores y un 12,8% lo que precipitaría su final.

Portazo a aparecer en medios

BLUPER ha querido entrevistar a Patricia Gaztañaga, ausente todo este tiempo de la televisión. La comunicadora vasca ha sido categórica: “Gracias por pensar en mí. Pero hace tiempo estoy desvinculada del mundo de la comunicación. No concedo entrevistas ni participo de ninguna manera en todo esto”. Un portazo ya no solo a los medios, si no a su posible regreso a la televisión o, al menos, a postularse como presentadora disponible para los constantes nuevos proyectos que tanto productoras como cadenas preparan.

¿Cuál es el motivo de la postura de la presentadora? Quizás nunca lo sabremos. En sus redes sociales se muestra muy activa, acompañada de familiares y amigos, viajando y disfrutando de los envidiables parajes que ofrece el País Vasco. Y, de tanto en tanto, comparte vídeos -muchos de ellos convertidos en virales incluso entre las nuevas generaciones de espectadores- de su tiempo en El diario de Patricia. Patricia no reniega de su paso por el histórico talk show, pero... ¿sí de la televisión?

Patricia presentando su diario

La mala suerte tras 'El diario de Patricia'

Ganador en 2001 de un, por aquel entonces, prestigioso TP de Oro, El diario de Patricia llegó a firmar el 26 de enero de 2005 su máximo histórico: 3.670.000 espectadores y un 30,8% de share. Unas cifras que ningún otro magacín de tarde ha conseguido en las últimas décadas en televisión.

Sus audiencias fueron brillantes, casi siempre por encima de los 2 millones de espectadores, y llegando a firmar cuotas medias temporada tras temporada de entre el 18% y el 28% de share, siendo la primera temporada con un 28,5% la más vista de todas.

Antes, Gaztañaga había debutado con solo 17 años en Los 40 principales para saltar rápidamente a ETB, donde colaboró y presentó programas como Al cabo de la calle, Qué pasa pues… Hasta su gran éxito con Esta es mi gente, el germen para que Antena 3 la fichara para El diario de Patricia y tras constatar durante años, con el éxito de El programa de Ana de Telecinco, que los programas de testimonios interesaban a la audiencia.

Sin embargo, el 9 de julio de 2008 se despedía de sus espectadores tras siete años y 1.762 programas. Buscaba nuevos retos. Y Antena 3 no quiso dejarla escapar. La cadena le ofreció varios proyectos hasta que ambas partes se decantaron por No es programa para viejos. Un programa debate en prime time al inicio de la siguiente temporada pero, con un 11,1% de media y tras seis entregas, fue retirado por la cadena. No era el primer traspié de la vasca en la cadena fuera de El diario. En 2003 sustituyó durante julio y agosto a Sabor a ti con el magacín Menta y chocolate que no terminó de cuajar.

Gaztañaga volvía en abril de 2010 a la televisión, esta vez en Cuatro con Bodas cruzadas, un programa que contaba la historia de diferentes parejas, desde el primer al último detalle que preparaban para su enlace y, a cambio, el espacio podía grabarles. Finalmente, todas las parejas se casaban a la vez. Aunque no fue un fracaso, las tímidas audiencias respecto a otros formatos potentes del prime time de Cuatro por aquellos años, hicieron que la cadena no lo renovase para una segunda edición.

Hasta que llegó El Marco, el inicio de la temporada 2010-2011. Un reality que supuso su vuelta a Antena 3 y que es hoy por hoy uno de los grandes fracasos del género en televisión. El programa aguantó diez días después de su estreno.

Desde entonces, la periodista se ha dejado ver por ETB. En 2012, el concurso Voy a mil en ETB2 también fue cancelado al poco de su estreno. Mejor le fueron las cosas en la misma cadena con Ongi etorri, donde mostraba casas con encanto dentro de la geografía vasca. Y ¿Y ahora qué?, donde las personas contaban malos momentos ocurridos en su vida.

Sus últimas apariciones en televisión fueron en 2015 cuando regresó a Antena 3 en la gala de los 25 años. Y de abril a noviembre de ese mismo año, presentando el efímero programa de actualidad matinal, Como en casa, en ningún sitio, también en ETB2. Tras el fracaso de audiencia en La 1, Gaztañaga decidió apartarse de la vida pública, no conceder entrevistas y volver a un anonimato que hoy en día disfruta alejada de los platós de televisión. ¿Para siempre?

