Qué fue de Toni Hernández, el cubano que se casó con Sara Montiel pese al enfado y la oposición de sus hijos

Recién llegado el siglo XXI, la artista Sara Montiel vivía una época de serenidad a nivel personal, y con todo demostrado en su parcela profesional y artística. Junto a su último marido por entonces, Pepe Tous, adoptó a sus dos hijos, Thais y Zeus. Montiel atravesaba un momento excelso y, de cuando en cuando, se dejaba ver del brazo de otro de los hombres de su vida, el actor italiano Giancarlo Viola.

Sara se dejaba querer y le gustaba sentirse deseada. Por aquel entonces, su presencia en los medios de comunicación cotizaba al alza, pues no era común ni corriente verla en los platós de televisión ni hablando, en exceso, de su vida privada. No obstante, su vida cambió 180 grados cuando en el año 2001 decidió conocer en persona a su admirador secreto, un joven cubano llamado Toni Hernández.

Ambos habían mantenido hasta la fecha contacto telefónico y, se conoce, ardían en deseos de conocerse. Ese año, Tony Hernández viaja desde Cuba a España para cumplir su sueño. Se gustaron al instante y el romance comenzó contra todo pronóstico y pese a todas las trabas que hallaron en el camino. La prensa del corazón del momento enloqueció.

Sara Montiel y Toni Hernández en la fiesta del programa 'Latidos del corazón'. Gtres

Después de que Marujita Díaz presentase a Dinio (44) como su novio, proveniente de Cuba, Sara hacía lo propio con un joven que se declaraba su fan desde los cinco años con el que llevaba tiempo carteándose. Sara quedó obnubilada y presentó a Toni en todos sus círculos sociales.

"Creo que lo hace porque se siente sola. Toni la lleva de viaje a Cuba, a Miami, a México, viaja… Y aparte tenía muchas propiedades, sus cosas, sus joyas, pero necesitaba cash", aseguró Manuel Zamorano, peluquero y amigo íntimo de Sara, en el programa Huellas de elefante, en Telemadrid. La boda no tardaría en llegar y, con ella, el enfado de los hijos, Thais y Zeus. Nunca vieron con buenos ojos este casamiento.

Sara Montiel siempre fue una mujer libérrima, divertida, lenguaraz y ácida. Lo demostró en esos años durante su desfile por los platós de televisión y sus épicos enfrentamientos con Marujita Díaz, pero sus vástagos entendieron que esta boda no era propia de su madre, de Antonia Abad. El enlace, pese a todo y todos, tuvo lugar y con él se produjo la mítica frase que entonó Montiel y quedó por siempre en la hemeroteca de la prensa del corazón: "¿Pero qué pasa, pero qué invento es esto?".

Sara Montiel se alejó un tiempo de sus hijos, tras esa boda que nunca terminaron de aprobar. Zamorano, amigo de Sara Montiel, explicó que la cantante echaba mucho de menos a sus hijos, y que esto era una de las causas principales por las que el tiempo pasó factura en su relación. Ella se sintió entre la espada y la pared, y prefirió quedarse con sus hijos, quienes volvieron a casa.

Un año fue lo que duró ese amor entre Sara y Toni. Después llegaron las peleas, el echarse en cara cosas en platós y el regreso de Toni a Cuba pues, al contrario que Dinio, no se quedó en España.

Sara Montiel en una imagen tomada en octubre de 2007, en Miami. Gtres

Sara Montiel falleció en su domicilio de Madrid, ubicado en el barrio Salamanca, el 8 de abril de 2013, a los 85 años. Con su muerte, atrás quedaron los escándalos y sus últimos años visitando los platós de televisión con polémicas y enfrentamientos peregrinos.

"El amor de mi vida era el cine, primero el cine, luego los maridos, los amantes o los hombres a los que he querido, eso aparte. Es la emoción del público lo que yo quise conseguir, como lo conseguía Ingrid Bergman y todas estas actrices a las que admiraba. Y me voy a morir habiéndolo realizado. Porque se me realizó", reflexionó Montiel en sus últimos años.

Toni Hernández se mostró hundido y desarbolado con este fallecimiento. El deceso de su exmujer y, sobre todo, de su diva e ídolo. "Desde que conocí la noticia de la muerte de Sara estoy muy deprimido y, por primera vez en mi vida, estoy yendo al psicólogo. Estoy con una depresión total y sueño con ella muchas noches. Mi conciencia está limpia y nunca podrá decir nadie que me aproveché de ella. Algo que me tiene muy mal es que digan que desde que estuvo conmigo su imagen se denigró. El único utilizado fui yo. A mí Sara nunca me reprochó nada", manifestó Toni para Vanitatis, en 2014.

[Toni Hernández, último marido de Sara Montiel, desvela los detalles más íntimos de su relación]

También expresó su disgusto Toni Hernández ante el hecho de que no se velaran los restos mortales de Sara como se debiera: "Me dolió mucho que no velaran su cuerpo toda la noche. Si yo hubiera estado en Madrid, lo habría hecho, ya que en Cuba es tradición pasar la última noche con tu familiar. Yo quise venir a España para ir al entierro, pero amigos míos me aconsejaron no hacerlo porque sabían que los hijos me iban a humillar y a echar. Tengo muchas ganas de ir a España para visitar la tumba de Sara y aunque sea hablar con el aire para dejar mi alma tranquila".

La última vez que el cubano y la actriz se vieron fue en el juzgado en el 2003 con motivo de su separación. Sin embargo, aunque su matrimonio se fue al traste, seguían manteniendo contacto telefónico. "La última vez que hablé con ella fue el mismo mes de su cumpleaños. A pesar de que sus hijos nunca me quisieron, alguna vez cuando llamé a Sara me lo cogió Thais y nunca me dijo una mala palabra, pero sé que les molestaba".

En 2019, Toni Hernández volvió a España y visitó el programa Viva la vida. "Ella me enamoró desde que tenía cinco años en sus películas, fue un amor de niño. A día de hoy, no sé el motivo de la separación", sostuvo. Tras este programa, Toni regresó a su país y nada más se supo de él.

Toni estudió en la Escuela Internacional de Cine y Televisión y, según ha podido conocer este medio, continúa dedicándose al mundo audiovisual en su país. Así las cosas, como decía Sara Montiel en sus memorias, "la vida es a veces más increíble que muchas películas". En su caso, lo cumplió con creces.

