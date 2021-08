Zeus Tous: "Tendría cargo de conciencia si ganara dinero por ser 'hijo de'. Prefiero tenerlo más difícil"

"A nivel artístico he tirado yo conmigo mismo", asegura, rotundo, Zeus Tous (38 años), el hijo de Sara Montiel, en conversación con JALEOS. Ese bien podría ser su mantra de vida, el lema desde el que vive y lucha por su sueño: ser un gran cantante. Porque el hijo de la gran Sara Montiel tiene claro que lo suyo es la música, y está poniendo todo de sí para que ese sea su futuro.

Acaba de lanzar un nuevo sencillo, En medio del camino, en memoria de su madre. Confiesa Zeus a este medio que hasta que ha encontrado su camino en la vida ha dado muchas vueltas, y probado diferentes experiencias laborales. Ahora, por fin siente la música y la llamada de la vocación. Por eso quiere y anhela seguir el legado artístico de su madre. Es el momento, y se está preparando a fondo.

El hijo de Sara Montiel posando en una imagen cedida.

Tanto, que ni vacaciones quiere: "No me apetecen este año las vacaciones, me apetece trabajar mucho". Defiende que el mundo de la industria musical, en el que él se mueve, es muy competitivo, que cada cual va a lo suyo. Que no solamente te bastas con tu talento, que existen otros factores ajenos a ti y con los que tienes que lidiar. Tous no se pone grandes metas. Paso a paso, sin prisas, va sembrando para recoger. No esconde que ser 'hijo de' perjudica y mucho, pero puede vanagloriarse de haber sabido trazar esa línea que nunca ha traspasado. Los platós, las exclusivas, los realities... El dinero fácil, en definitiva, no va con él: "No sabría vivir de esa manera y me sabría mal ganar ese dinero. Prefiero que me cueste un poco más y vivir tranquilo".

Háblenos de su sencillo, 'En medio del camino'.

Es un proyecto musical que llevo preparando desde hace unos meses, en el que voy a ir sacando sencillo por sencillo. No es un disco completo, pero sí que me gustaría que lo fuera dentro de no mucho. Pero de momento voy sacando temas cada equis meses.

La industria musical ha cambiado mucho, ¿no?

Yo recuerdo que antiguamente la ilusión que tenía un cantante era poder grabar su disco, tener su cedé. Era a lo que se aspiraba. Hoy en día, con la era digital y demás, yo creo que la mejor solución es hacerlo por sencillos. De este modo se puede dar más variedad al público y puedes jugar un poco más.

Se ha 'quitado' el apellido Tous por Montiel, ¿en honor a su madre?

Lo de Zeus Tous fue una cosa curiosa. Evidentemente, yo me llamo Zeus Tous, pero la gente me lo llamaba y yo no sabía por qué, ya que yo cuando salía era Zeus a secas. Pero, bueno, es normal, todo el mundo me conoce desde pequeño con nombre y apellido. En este caso, el cambio es para seguir con el legado artístico de mi madre.

Su madre lo ayudó y apoyó en este mundo musical...

Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que haber tenido el apoyo de una persona como mi madre, alguien experimentado en el mundo de la música y del cine, es siempre de agradecer. Ella me daba sus consejos. Echo de menos esos consejos que me daba en su día. Cosas como 'tira por este camino y no por el otro', o 'No te vayas con este y sí con el otro'. El sencillo habla de lo que es perder a un ser querido y cómo te pierdes en un momento dado de la vida. Cómo se echan en falta los consejos, su presencia... Cuando uno pierde a un ser querido hay un momento, un punto de inflexión, en el que no te encuentras y necesitas hacerlo.

"El de la música es un mundo complicado"

Zeus, en una imagen de sus redes sociales. RRSS

En estos años sin ella, ¿ha recibido algún apoyo que nunca se imaginó?

A nivel artístico he tirado yo conmigo mismo, la verdad. Por desgracia, es un mundo un poco desagradecido. Sí que es verdad que tienes a tu familia y a tus amigos, pero es que la gente sigue viendo el que te quieras dedicar a la música como si estuvieras loco. 'Estás loco, estudia algo que te garantice algo más'. Se sigue pensando así, incluso ahora que es más difícil que antes. En el buen sentido de la palabra, hoy en día hay que estar un poco loco para querer dedicarse a esto.

Pero hay que luchar por lo que se quiere.

Todo el mundo tenemos un sueño, y por lo menos hay que intentarlo. Para estar muerto en vida, es mejor morirse que no intentar cumplir los sueños.

¿Hará alguna gira de conciertos? Teniendo en cuenta la Covid, claro.

Ha sido todo un poco putada lo que ha pasado. Yo estoy, como el que dice, empezando en la música, pues imagínate los que llevan toda su vida con esto... La Covid ha sido un desastre. Es un palo muy grande. Yo lo que intento hacer es pensar en pequeño. En pasos y plazos cortos. Sí que es verdad que me gustaría hacer conciertos. Empecé a colgar en redes cover en acústico. Después del verano, me gustaría hacerme sesiones en acústico en locales y demás. Para que la gente me vaya un poco conociendo en ese terreno. Me apetece que la gente me escuche y que luego opine.

Exacto, que luego cada cual decida...

Es imposible que le guste a todo el mundo, ojalá. Pero lo bueno de la música es eso, que hay mil variedades de música. Al que le guste, que lo disfrute.

En un momento en que los 'hijos de' se alejan del apellido para triunfar, usted va y se pone el Montiel...

Las personas que llevamos un apellido de este calibre sí que es verdad que, a lo mejor, tienes un momento en tu vida en que piensas más en los demás que en ti mismo. Piensas en cómo puede repercutir lo que tú haces, o si debes cantar esto o lo otro. Según pasan los años, ya te va dando igual eso, al menos a mí me pasa. Le vas restando importancia a esas cosas. Piensas más en ti y en tu felicidad y bienestar. Yo lo hago porque me hace ilusión llevar el apellido Montiel y seguir el legado. ¿Por qué se tiene que perder ese apellido cuando es tan reconocido?

"Muchos ni siquiera sabían que cantaba"

Zeus Tous en una imagen promocional cedida a EL ESPAÑOL.

¿Cuándo empezó a interesarle la música?

Hace muchos años, lo que es verdad es que ahora me siento más preparado para dar ese paso definitivo, por decirlo de alguna manera. Debe ser la madurez o los años. Antes estaba en la música, pero no me identificaba. No tenía mi personalidad. Hacía cosas, pero sin ser yo. Ahora, con este proyecto y con todo lo que estoy preparando es como que soy yo. La gente a partir de ahora me va a conocer realmente. Es verdad que ser 'hijo de' conlleva a críticas o prejuicios, y te cortas y no se muestra como uno es realmente.

¡Hay que liberarse!

Creo que estoy en esa fase de que la gente me conozca y ser yo mismo. En este mundo hay muchos tiburones, mucha competencia y por lo que he visto hace falta mucho más compañerismo en general. Es normal que la gente mire por sí misma porque son tiempos complicados, pero creo que si nos echáramos una mano entre todos saldríamos más a flote.

¿Siente muchas inseguridades?

Es un mundo complicado en el que nadie te garantiza nada. Eso es lo más complicado que yo veo en la música: por más que hagas, no solo depende de ti. Existen otros factores por más preparado que tú estés, oportunidades o éxitos. Es como una ciencia inexacta. Es un poco frustrante, pero es lo que me ha tocado y lo que me gusta hacer. Ahora la gente me dice que se nota que me gusta lo que estoy haciendo. Mucha gente ni siquiera sabía que me dedicaba a la música.

No solo canta, es entrenador personal. Explíquenos esto.

He hecho muchas cosas en mi vida (Risas). La música no te garantiza mucho y hay que compaginarla. Estudias y te buscas... en la típica edad en la que no tienes claro qué quieres hacer. Y el mundo del deporte me gusta mucho y, después de muchos años, me saqué el título de entrenador personal. Me está ayudando mucho el tema del deporte, sobre todo mentalmente. Ya no lo hago por estar más fuerte ni musculado, sino porque me da paz y me ha enseñado a tener una rutina. Ser disciplinado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zeus Montiel (@zeusmontiel_)

¿Tiene muchos clientes?

Sí, contacta la gente conmigo y hablamos para entrenar. Hay mucha competencia en este sector. Con el tema de la pandemia es verdad que la gente exige algo más personal por temor también a contagiarse. Hay mucha gente que no se quiere meter en un gimnasio, con tanto contacto físico... y esto les da más seguridad.

"Mi hermana está genial, pero no quiere salir"

Vámonos a un terreno más personal y familiar. ¿Qué echa más de menos de su madre?

Uff, sobre todo la ausencia. Su personalidad, cómo era... su desparpajo. Sobre todo, la ausencia de no tenerla. Cuando pasan los años, escuchas a la gente decir eso de 'pasa más tiempo con tu madre, aprovecha el tiempo con ella'... Y solo lo comprendes cuando te pasa a ti. Ahora, el no poder hablar con ella...

¿Han sido unos hijos que han notado la ausencia de su madre cuando viajaba por trabajo?

No lo notas porque te acostumbras a ello. Yo lo he vivido desde pequeño y no lo ves como algo anormal. Era rutinario. Es verdad que cuando estaban mi padre y mi madre nunca nos dejaban, siempre estaba uno de los dos por si nos pasaba algo.

Su hermana Thais decidió hace mucho no participar de este mundo y sigue en esa máxima. Únicamente, ¿cómo se encuentra?

Mi hermana está genial, muy bien. Lo que pasa es que a la gente todavía le cuesta entender que no quiera salir... como si fuera algo anómalo. Los seres humanos tenemos derecho a nuestra intimidad y a vivir. Es lo poco que nos queda hoy en día y lo que hay que mantener. Mi hermana sabe quién es y de dónde viene. Vamos, ella es la que con más orgullo habla de su madre. Lo que pasa es que cada uno decide tomar sus decisiones y vivir como quiere. Ella vive tranquila en Madrid.

¿Cómo está su corazón?

Zeus, junto a su madre, en una fotografía compartida en sus redes. RRSS

No estoy enamorado, pero lo echo en falta. Llevo como cuatro años soltero y me apetece estar en pareja. Pasan los años y ya todos mis amigos están casados y con hijos. A la hora de hacer planes o viajes es muy complicado porque cada uno tiene ya su vida. Yo he disfrutado y sé estar solo. Es verdad que apetece, sí. Todo tiene su momento bueno y malo. Cuando ves a un amigo casarse dices 'guay', pero también estoy bien solo.

¿Qué cualidad le enamora?

Que sea muy natural, lo que pasa es que es complicado... Me he dado cuenta. Siempre he estado con chicas que no están en este mundillo y con los años te das cuenta de que cuesta más conectar. Porque te entienden, pero no te entienden. Pero lo que venga, vendrá. Me conformo con que sea natural. Nos gusta el físico y que todo sea perfecto, pero ya con esta edad prefiero una chica con personalidad y que sea natural. El físico, con los años, se queda en otro lado.

¿Se ve con hijos?

Sí, pero todavía necesito vivir y experimentar. Para tener hijos hay que estar muy asentado y tenerlo todo bien atado. Hay que estar muy centrado. Yo tengo la necesidad de vivir, viajar, actuar... Luego, Dios dirá.

Hay algo en usted digno de destacar: pudiendo haberse beneficiado, nunca ha participado en ningún 'reality' como 'hijo de'...

Sí me lo han ofrecido y alguna vez no he encajado por ser normal. Eso fue lo que me dijeron, no te voy a decir dónde (Risas). Yo no me veo como ellos querían. Yo respeto todo de todo el mundo, pero no sabría vivir de esa manera y me sabría mal ganar ese dinero. Tendría cargo de conciencia. Aunque suene muy tópico, no quiero dejar de ser yo y que se monte una bola de nieve.

Sobre Mariñas: "La gente vende libros y luego se olvida de cosas"

En ese tipo de televisión no se ve...

Luego es verdad que hay realities musicales que sí que me encantaría, pero relacionados con la música. Yo lo respeto, como digo. Es un show business, la gente lo ve y es lo que hay, pero yo no lo comparto. A la gente le cuesta entender que no quiera compartirlo siendo el hijo de Sara Montiel. No me quiero meter en el ajo.

El hijo de Pepe Tous posando en un 'photocall'. Gtres

Mire que lo tendría súper fácil

Yo lo tendría todo mucho más fácil si hiciera eso. La gente me conocería más, a lo mejor tendría más oportunidades en la música... pero prefiero que me cueste un poco más y vivir tranquilo. Si voy a un programa, que sea para cantar. No es lo mismo ser reconocido que ser famoso; hoy ser famoso es cualquier cosa.

Tengo que preguntarle. Jesús Mariñas ha escrito un libro en el que habla de su madre y sostiene que vuestra relación fue fría y distante. ¿Algo que decir?

Nunca lo he hecho y nunca lo haré, lo de hablar de otras personas. No es mi estilo. No tiene sentido. La gente vende libros y luego se olvida de muchas cosas. Nunca he hablado de nadie y nunca lo haré. Yo hablo de mí.

Por último, ¿qué planes tiene de verano?

Seguramente, iré unos días a Palma, pero pocos días. Me apetece seguir trabajando y hacer cosas. No me apetece mucho este año estar de vacaciones. Estar tirado en la playa está bien, pero me apetece trabajar mucho.

[Más información: Jesús Mariñas desvela la frialdad entre Sara Montiel y sus hijos: "Cuando adoptas, nunca es como engendrarlo"]

Sigue los temas que te interesan