El controvertido 'look' de Tamara Gorro en apoyo a la investigación del cáncer divide a las redes: el debate

Este pasado jueves, 9 de marzo de 2023, se ha celebrado la segunda edición de los Premios Ídolo, unos galardones que creó el pasado año la reconocida influencer Dulceida (33 años) con el afán de reconocer, y premiar, a los creadores de contenidos en sus diferentes categorías.

Este año, el magno evento ha tenido lugar en el Gran Teatro de Príncipe Pío de Madrid, y ha reunido a grandes figuras del mundo de las redes sociales y de la televisión. Rostros de la talla de Laura Escanes (26) o Chanel (31), entre otros, no han querido perderse esta importante cita. No obstante, una personalidad ha destacado sobremanera en su aparición en la alfombra roja de dichos premios.

Tamara Gorro (36 años) se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la noche. La expareja de Ezequiel Garay (36) ha sorprendido a propios y extraños al lucir un impresionante -y controvertido- look que no ha pasado inadvertido para nadie.

La comentada imagen de Tamara Gorro en los Premios Ídolo, luciendo completamente calva a modo de reivindicación. Gtres

Más allá de su esmoquin amarillo flúor, firmado por el diseñador Alejandro de Miguel, la influencer ha posado ante los medios de comunicación mostrándose sin cabello, completamente calva y con un elaborado tocado con detalles dorados y verdes.

Tal y como ha explicado ella misma, el objetivo de esta impactante imagen no es otro que visibilizar el cáncer y defender la importancia de su investigación. Un poderoso mensaje que también compartía, horas antes de su gran rentrée, a través de sus redes sociales, mostrando, paso a paso, el proceso de su cambio.

"El cáncer se cura investigando. Hoy os quiero homenajear y a ver si de esta manera, llamando la atención, el mensaje llega más lejos. Tenemos que terminar con esta enfermedad ya... No nos debería de impactar, demos normalidad a la realidad", posteaba. Una reivindicación que también ha manifestado en la alfombra roja de los Premios Ídolo.

Qué duda cabe que este comentado y valiente look de Tamara Gorro obedece a una buena causa. No obstante, lo cierto es que ha generado en redes sociales un intenso debate, con disparidad de opiniones. En su mayoría, críticas.

"Verte así de guapa, aunque sea sin pelo, no nos impacta. Pero esta no es la realidad. Lo que sí impacta es ver a una persona demacrada por la enfermedad", ha aseverado una fan. En esa línea, también se le ha hecho ver a Gorro lo que sigue: "Tamara, el gesto es precioso y la intención más, pero sin ánimo de molestar a nadie, debo decir que esa imagen no es la del cáncer. La enfermedad o la quimio te destroza física y psíquicamente".

''Puedo sonar mal, hoy me da igual. Supuestamente, es para visibilizar el cáncer y lo siento, no me representa en nada. No todo es quedarte calvo'', ''Parece salida de Star Trek'', "No se puede ser más ridícula", "No se puede banalizar con algo que para nosotras es tan traumático", "Me parece una falta de respeto increíble, como si fuera un disfraz", "Aunque tu intención seguro que es buena, el mostrarse calva no visualiza lo que supone un cáncer y me parece un poco frívola esta situación. De hecho, muchas quimioterapias no te hacen quedar calva", son otras de las reacciones menos favorables.

Eso sí, no todos han sido comentarios negativos. Su post de Instagram también se ha llenado de mensajes que le dan las gracias por su acto simbólico. "Como paciente oncológica, te doy mil gracias por este grito", le ha posteado en su muro de la red social una usuaria. "Gracias, me acaban de decir que tengo cáncer. Esto ayuda", "Como paciente de 38 años con un cancer incurable porque no investigan te doy las gracias", han sido otros mensajes positivos que ha recibido.

Su gran implicación

No se trata de la primera vez que la colaboradora de televisión lucha por esta causa, ya que hace unos meses llevó a cabo el Market Solidario de Una pizca de MAGIA.

Tamara Gorro junto a la joven Valeria.

Se trata de una iniciativa que nacía con el fin de recaudar fondos para entregados a la Fundación Neuroblastoma, entidad sin ánimo de lucro. Una iniciativa que Tamara Gorro promovió con su 'sobrina' Valeria, la hija de unos amigos muy cercanos que fallecía hace pocos meses por enfermedad.

"Mi princesa… Mi niña de la eterna sonrisa. Toda una vida juntas, pero cinco años inseparables. Una balanza donde existió el sufrimiento, pero sin duda ganó la fuerza, la energía, las ganas y el amor… Te has ido mi vida, te has ido para siempre. Pero enseñando al mundo que no se puede dejar de luchar, y siempre hacerlo con una sonrisa. Eres un ejemplo de admiración", fueron las emotivas y duras palabras que le dedicó la influencer a la joven.

"No sabes el vacío que me dejas, no te imaginas cuánto me has ayudado, enseñado y motivado. Hasta nuestra despedida ha sido especial y única. La tristeza me invade y tengo el corazón roto, yo no quería este final y sé que tú tampoco, quedaban muchas cosas por hacer juntas. Pero te juro que las haré, te lo he prometido y así será", añadió Gorro.

