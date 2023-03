Vania Millán anuncia que está embarazada de su primer hijo junto a Julián Bayón: "Es un sueño"

"Por fin os puedo compartir mi gran alegría". Así ha comenzado Vania Millán (45 años) su última publicación en Instagram, para desvelar que en los próximos meses se convertirá en madre de su primer hijo junto a su marido, Julián Bayón.

Aunque estaba deseando "gritarlo a los cuatro vientos", según ella misma comenta en el post, Vania ha preferido esperar el tiempo prudencial para compartir con sus seguidores la mejor de las noticias. El texto acompaña a una romántica imagen en la que la modelo se muestra feliz mientras su marido le da un beso en la mejilla y ella, emocionada, muestra la ecografía del bebé que está por llegar.

A lo largo del texto, Vania Millán recuerda a aquellas mujeres que la han acompañado en los tratamientos de fecundación in vitro (FIV) y agradece a quienes la han apoyado en el camino de ser madre. El año pasado, ella misma explicaba a la prensa que tras varios intentos no lograba quedar embarazada. "Cada vez que lo intentas la jarra de agua es más fría. Son carreras muy largas. Hay que ser prudente, vivirlo con emoción y ganas pero con la serenidad suficiente para no descolocarte", confesaba ante los micrófonos de Europa Press.

Hoy, Vania Millán vive su gran sueño, agradecida con quienes la han acompañado en este largo camino. "Esta foto se la quiero dedicar a todas esas compañeras de tratamiento FIV que me han acompañado todo este tiempo, que me han escrito, resuelto dudas y que me han animado tanto como yo a ellas. Gracias por vuestras palabras y ánimo", expresa Vania.

Emocionada, la modelo también dedica unas palabras al equipo médico que le ha ayudado en todo el proceso: "Sólo puedo estar feliz y agradecida... Un sueño que a veces tengo que parar y recordar que es verdad. Que está ahí conmigo, que está sucediendo".

La que fuera Miss España tampoco se olvida de su esposo y futuro padre del bebé, con quien ha transitado su largo proceso: "Me ha dado la mano en este camino nada fácil y en ningún momento me la ha soltado". Feliz, Vania finaliza el post con las siguientes palabras: "Y ahora, día a día con mucha ilusión, a esperar unos meses para presentaros a mi nuevo amor".

Vania Millán y Julián Bayón el día de su boda. Gtres

Las reacciones no se han hecho esperar y poco después de compartir la buena nueva, la modelo ha recibido un sinfín de mensajes de sus seguidores, quienes comparten su alegría. Cristina Pedroche (34), Lidia Bedman (38), Laura Matamoros (30) o Ivonne Reyes (55), han sido algunos de los rostros conocidos que le han dado la enhorabuena a través de las redes.

Vania Millán y Julián Bayón se convertirán en padres de su primer hijo un año después de darse el 'sí, quiero'. Fuel 4 de junio cuando celebraron su enlace en el centro de Madrid, rodeados de familiares y amigos. Entre ellos, Pilar Rubio (44), Carlos Sobera (62) e Ivonne Reyes.

