Vania Millán y su pareja, Julián Bayón, anuncian su deseo para 2021: "Queremos ser padres"

Vania Millán (42 años) saltó a la fama cuando en 2002 consiguió la corona de Miss España. Entonces era una joven estudiante que no tenía entre sus planes dedicarse al mundo de la moda y el espectáculo. Siguió su camino y casi dos décadas después, el año 2021 se presenta para ella llena de proyectos en lo personal y en lo profesional. Lleva tres años unida el médico Julián Bayón y juntos han abierto la Clínica Bayón, un centro de medicina estética. Sin embargo, el proyecto que más ilusión le hace para el próximo año es ser madre.

La exmodelo estuvo unida sentimentalmente a René Ramos (40), empresario y representante de deportistas y hermano del jugador de fútbol Sergio Ramos (34), durante años. Sellaron su unión en 2014, pero dos años después llegó el divorcio. Unos meses después Vania conoció a Julián Bayón.

"Nos conocimos, al principio de manera laboral. Éramos amigos. Yo lo admiraba como médico. En aquella época estaba estudiando couching y marca personal y le dije: 'voy a empezar a trabajar contigo todo este tema'. Así fue como empecé a trabajar con él todo eso, su web, su Instagram..." cuenta sobre cómo conoció a Bayón en la revista Semana.

Vania Millán en portada de 'Semana'.

La modelo también asegura que durante el año 2020 tenían previsto haber celebrado su boda pero, como tantas parejas, se vieron obligados a retrasarlo para 2021. Con Bayón pretende la exmiss cumplir su sueño de ser madre. Un objetivo que hasta ahora no ha podido lograr por lo que ha decidido recurrir a un proceso de reproducción asistida. "Me he hecho mil pruebas y todavía no sé de donde viene el problema", asegura Vania.

"Yo quiero una familia y voy a hacer todo que esté en mi mano, es más, ya lo hice. En su momento congelé mis óvulos y hoy en día ya los tengo fecundados, así que espero que para este próximo año todo empiece y ver qué sucede", explica la exmodelo sobre sus ganas de ser madre. Sin embargo, Vania tiene claro que aunque le "encantaría tener la parejita" prefiere "tener los pies en la tierra".

La exmodelo ha iniciado un nuevo proyecto de vida con Julián Bayón y también en lo profesional alejándose así de la Millán que se hizo popular hace 18 años al convertirse en la mujer más bella de España. "No tengo nada que ver con esa Vania Millán que se dio a conocer en Miss España. [...] Ojalá hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora. Pero no lo sabía y me comió", puntualiza la madrileña que quiere mantenerse alejada del mundo de la imagen para centrarse en el negocio por el que ha apostado con Bayón, el hombre con el que quiere formar una familia.

