Lorena Gómez relata el gran susto que ha vivido con su hijo René: "Sentí ese miedo horrible"

La cantante Lorena Gómez (34 años) siempre ha hablado con naturalidad sobre la maternidad. Además de durante su proceso de embarazo -donde ya compartía sus sensaciones-, ahora, justo cuando el pequeño René, fruto de su relación sentimental con René Ramos, cumple cinco meses, la que fuera concursante de Operación Triunfo ha compartido con sus seguidores de Instagram una reflexión sobre los miedos que siente ante esta nueva etapa en su vida, además de desvelar el gran susto que ha vivido recientemente con su hijo.

Así lo ha compartido en su red: "Creía que ser madre no podía ser tan difícil según lo que me contaban las demás, pero el día que llegamos a casa sentí el miedo más increíble que jamás había sentido y entendí que muchas de esas otras mamás no me estaban diciendo la verdad o habían vivido experiencias totalmente distintas", comienza Lorena su post, para detallar a continuación sus miedos y desmontar ideas que creía propias de la maternidad: "También creía que iba a vivir de mal humor por dormir mal, hasta que un domingo me hizo reír a las 5 de la madrugada y supe que era capaz de sonreír y de jugar con él aunque casi no hubiera dormido durante días. Prometí que no le iba a poner a ver dibujos hasta que fuera más mayor, pero me di cuenta que haciéndolo podía bañarme, cantar, peinarme y vestirme, todo de una vez y ni lo dudé".

En este punto del relato, la cuñada de Pilar Rubio (42) ha contado el día que se le cayó el pequeño René, su gran susto hasta el momento: "Pensé que jamás se me iba a caer y un día sucedió, en una milésima de segundo que me di la vuelta y volví a sentir ese miedo horrible del día que entramos en casa y empezaba, de verdad, mi nueva vida", ha posteado.

Para continuar su descargue: "Me daba mucho miedo pensar en no escucharlo cuando se despertara de noche por estar dormida. Se lo dije al pediatra, me miró, sonrió con pena y me dijo: 'tranquila que sí vas a escucharlo'. Y tenía razón, algo se activa dentro de ti y hace que seas capaz de descansar, aún con un ojo abierto, la oreja puesta o un brazo a 90 grados". Como no podía ser de otro modo, Lorena ha querido agradecer la ayuda a su pilar, a su bastón, su madre: "Antes de tener a mi hijo pensaba que, cuando lo tuviera, mi vida iba a cambiar para siempre, y eso fue en lo único que no me equivoqué. Hubo un segundo en que mi vida cambió para siempre, ese segundo en que empecé a querer a otra persona muchísimo más que a mi propia vida. Gracias mamá. Te amo".

El nacimiento del pequeño René

Fue a principios de mayo cuando Lorena y Réne Ramos anunciaron la llegada de su primer hijo en común. "René Ramos Gómez. 3.440kg. 11.40 am. El amor de nuestras vidas, lo más grande del universo. Gracias, vida. Te amo más que nunca", publicó la cantante en su red social.

Fue en noviembre de 2019 cuando el mánager del jugador del Real Madrid y la ganadora de OT anunciaron la feliz noticia. La cantante ya había manifestado en diversas ocasiones su deseo de ser madre. Así lo hacía constar siempre que podía con sus seguidores de Instagram: "El bebé vendrá cuando dios quiera", contaba, sin ocultar la ilusión. La ganadora del reality de TVE siempre ha tenido en mente tener una familia numerosa: "Creo que tres hijos estaría bien". Un instinto maternal que tiene desde que era pequeña y que se había incrementado en los últimos años.

La primera imagen pública de la pareja tuvo lugar en enero de 2019, lo que sirvió para oficializar su historia de amor. Un romance que la cantante ya adelantaba en sus redes sociales con un misterioso mensaje antes de acabar el año: "Cómo cambia la vida de un año para otro! Tengo todo lo que quiero y por fin me deshice de lo que sabía que nunca me iba a hacer feliz. Gracias a mi familia, amigos... y gracias a ti por aparecer en mi vida y hacerla todavía más bonita. Nunca te vayas a dormir sin decir 'Te Quiero', sin importar las circunstancias en las que nos encontremos".

