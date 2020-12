El emotivo mensaje de Ana Obregón a su hijo antes de las Campanadas: "Me verás desde un sitio privilegiado"

Queda un día para que termine el año y para que Ana Obregón (65 años) reaparezca públicamente presentando las Campanadas en TVE, tan solo siete meses después del fallecimiento de su hijo, Álex Lequio. Será una noche especial en la que la bióloga, sobreponiéndose al dolor, se tomará las uvas con todos los españoles y dirá adiós al 2020, el peor año de su vida. Sobre esto, precisamente, ha hecho referencia en sus últimas publicaciones.

Al igual que hizo este martes, Ana Obregón ha compartido con sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram, uno de los momentos inolvidables que ha vivido desde la Puerta del Sol, retransmitiendo las Campanadas. Sin embargo, esta vez, también ha querido dedicar unas emotivas palabras a su hijo, que falleció el pasado 13 de mayo. Lo ha hecho con un vídeo en el que se le ve radiante, mientras presentaba las uvas con Ramón García (59). Entonces, pletórica, mandaba un beso de felicidad a Álex, al que le decía ante millones de telespectadores que le echaba mucho de menos.

Este año, para la actriz las cosas serán muy diferentes. Su hijo no estará viéndola desde casa como en otras ocasiones, pero, desde donde esté le enviará todas sus fuerzas. "Estas imágenes de la Puerta del Sol reflejan no solo mi felicidad sino también la de toda España celebrando la llegada de un nuevo año. Esa plaza llena de gente a rebosar, celebrando, cantando, bailando, abrazándose...", ha comenzado escribiendo Ana, antes de recordar que será una Fiesta muy distinta para todos.

"Esa Puerta del Sol que mañana estará vacía para que el año que viene pueda estar llena de gente otra vez", ha continuado la actriz. Para finalizar, rota de dolor y con un emotivo mensaje, ha recordado a su hijo. "Y tú mi Áless que desde que eras pequeño me veías desde casa y yo te mandaba besos, mañana me verás desde un sitio privilegiado y mi corazón estará cada segundo contigo", ha escrito.

Este jueves, Ana Obregón dará las Campanadas en TVE junto a Anne Igartiburu (51), a quien hace unas semanas concedió una entrevista en el programa Corazón. Allí desvelaba que este nuevo reto le ha devuelto la ilusión por el trabajo y que ese es el mismo sentimiento que buscará transmitir a los españoles al momento de despedir el 2020. "De lo que estoy segura es de que va a haber un corazón que está roto, pero lleno de amor. Les daremos el mensaje de dos mujeres, madres, las dos, porque yo sigo siendo madre hasta el día que me muera. Van a ver que las mujeres valemos, tenemos poder, corazón, sensibilidad... El mensaje será de esperanza y de mucho amor", comentaba entonces.

Ana Obregón, en la presentación de 'Renueva tu ilusión' de TVE.

En su conversación con Anne Igartiburu, Ana también hizo referencia a cómo se proyecta el próximo año. "Me veo viviendo una nueva vida. Nunca seré la misma, pero todavía tengo muchas cosas por dar. Como hija, como hermana, como amiga, como madre se las puedo dar desde aquí... He hecho un viaje muy hacia mi interior que me ha dado una energía diferente. Me he reencontrado con mi verdadera alma y ese tipo de energía es lo que siempre se transmite en televisión. Tú en tele transmites lo que eres y lo que sientes", afirmó la actriz.

Triste Navidad

A pesar de que la actriz dará lo mejor de sí y demostrará su profesionalidad frente a las cámaras, lo cierto es que estas navidades han sido las más tristes de su vida. Ana, que acostumbraba a disfrutar de estas fechas en compañía de su hijo, confesaba hace unos días que esta vez no tenía ánimos para festejar. "Este año no voy a celebrar la Nochebuena. No puedo", escribía acompañando una fotografía en la que aparecía junto a su hijo en una de las últimas navidades de Álex. "Pero eso no quita para querer desearos de corazón una noche llena de Paz, Amor y Salud", proseguía.

Ana Obregón y Álex Lequio, en una imagen compartida en redes sociales. Instagram

La actriz compartía, además, una importante reflexión para todos aquellos que no podrán reunirse con sus familiares debido a la pandemia: "Sé que por las restricciones muchos pensáis que es duro dejar una silla vacía y lo es. Pero es mucho más duro para los miles de españoles que desgraciadamente dejaremos esa silla vacía para siempre". El texto de Ana concluía con una emotiva dedicatoria a todos los jóvenes que han fallecido por el cáncer este año.

