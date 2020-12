El emotivo vídeo en el que Ana Obregón recuerda las 27 navidades con su hijo Álex Lequio

A falta de unos días para despedir el año dando las Campanadas en Televisión Española, Ana Obregón (65 años) ha vuelto a tener un recuerdo para su hijo Álex Lequio en su cuenta de Instagram. La actriz ha subido un vídeo con varias imágenes de las distintas navidades que pasó con Álex. 27 foto que recuerdan las 27 ocasiones que tuvieron la oportunidad de pasar éstas fechas juntos. En ellas vemos la evolución de Álex desde sus primeras navidades hasta las últimas con 27 años. En algunas aparecen sólo madre e hijo, pero en otras también podemos ver a los padres de Ana, el empresario Antonio García y Ana María Obregón, o el padre Álex, Alessandro Lequio (60).

"Desde pequeñito te encantaba la Navidad. Me has regalado las 27 navidades más felices de mi vida. Con papá mirabas al cielo a ver si llegaba Papá Noel mientras yo escondía los regalos debajo del pino. Ahora me toca a mí mirar al cielo para ver la estrella que más brilla y sentir tu luz que me da fuerzas para vivir esta Navidad que ya no es Navidad y que ya nunca lo será sin ti", escribía la actriz para acompañar el montaje de las imágenes.

Para Ana el 2020 ha sido, sin duda, su año más difícil tras el fallecimiento de su hijo el 13 de mayo en Barcelona después de dos años de lucha contra un cáncer. Tras despedir a Álex, fruto de su relación con Alessandro Lequio, Ana desapareció de los medios de comunicación y sólo sabíamos de ella por las redes sociales hasta que se anunció su vuelta al trabajo en un día muy especial. El último del año.

En una semana Ana despedirá junto a Anne Igartiburu (51) el año desde la Puerta del Sol para Televisión Española. La actriz ha escogido para este evento al diseñador Alejandro de Miguel. Sobre el color, las apuestas dicen que será el blanco ya que la artista aseguró en la presentación de la programación navideña de la televisión estatal que apostaría por un tono que "simboliza luto en otras culturas". "Este año ha sido duro para mí y para todos por lo que está sucediendo", comentó Obregón cuando se anunció que daría las Campanadas. Para su compañera Igartiburu sería decimosexta ocasión en la que acompañé a los espectadores de la pública en el cambio de año.

Ana es un rostro clásico de Televisión Española en las navidades. En cuatro ocasiones ha despedido el año desde la Puerta del Sol. Siendo la primera con el recordado Joaquín Prat en 1994. Además, muchos años la hemos visto participando en el clásico de Nochebuena Telepasión.

Tal y como publicó JALEOS en su momento esta noche tan especial podría ser sólo el inicio de la vuelta de la actriz y presentadora al mundo profesional ya que estaría barajando otros trabajos con Televisión Española tanto para trabajar en formatos de ficción como de entretenimiento.

