El desgarrador mensaje de Ana Obregón en su Navidad más triste: "No voy a celebrarla. No puedo"

Ana Obregón (65 años) se enfrenta este jueves 24 de diciembre a la Nochebuena más triste de su vida. Siete meses después de la muerte de su hijo, Álex Lequio, la actriz trata de retomar su vida y sus proyectos profesionales a pesar de la profunda tristeza que marca su día a día. Un sentimiento que le impide celebrar las fiestas este 2020, tal y como ella misma ha confesado en su perfil de Instagram.

"Este año no voy a celebrar la Nochebuena. No puedo", escribe acompañando una fotografía en la que aparece ella junto a su hijo en una de las últimas navidades de Álex. "Pero eso no quita para querer desearos de corazón una noche llena de Paz, Amor y Salud", prosigue.

La actriz ha compartido, además, una importante reflexión para todos aquellos que no podrán reunirse con sus familiares debido a la pandemia: "Sé que por las restricciones muchos pensáis que es duro dejar una silla vacía y lo es. Pero es mucho más duro para los miles de españoles que desgraciadamente dejaremos esa silla vacía para siempre".

El texto de Ana concluye con una emotiva dedicatoria a todos los jóvenes que han fallecido por el cáncer este año y, cómo no, a su hijo Álex, que murió el pasado 13 de mayo a causa de esta terrible enfermedad. "Esta noche Papá Noel estará muy atareado llevando regalos al cielo a los más de 30.000 niños y jóvenes que nos han dejado este año por el maldito cáncer . Y a ti te llevará el amor infinito de tu madre que Jamás aceptará tu partida".

Sus navidades con Álex

La actriz ha recordado las 27 navidades que pasó junto a su hijo. RRSS

Este martes, a falta de unos días para despedir el año dando las Campanadas en Televisión Española, Ana Obregón volvía a tener un recuerdo para su hijo en su cuenta de Instagram. La actriz subía un vídeo con varias imágenes de las distintas navidades que pasó con Álex. 27 fotos que recuerdan las 27 ocasiones que tuvieron la oportunidad de pasar éstas fechas juntos. En ellas se ve la evolución de Álex desde sus primeras navidades hasta las últimas con 27 años.

En algunas de las instantáneas aparecen sólo madre e hijo, pero en otras también se ve a los padres de Ana, el empresario Antonio García y Ana María Obregón, o el padre Álex, Alessandro Lequio (60).

"Desde pequeñito te encantaba la Navidad. Me has regalado las 27 navidades más felices de mi vida. Con papá mirabas al cielo a ver si llegaba Papá Noel mientras yo escondía los regalos debajo del pino. Ahora me toca a mí mirar al cielo para ver la estrella que más brilla y sentir tu luz que me da fuerzas para vivir esta Navidad que ya no es Navidad y que ya nunca lo será sin ti", escribía la actriz para acompañar el montaje de las imágenes.

