Vania Millán anuncia que se casa con Julián Bayón: "Mi amor, gracias por hacerme tan feliz"

Vania Millán (42 años) está atravesando una de sus mejores etapas personales. La modelo ha anunciado que contraerá matrimonio con su pareja, el doctor Julián Bayón, y lo ha hecho a través de una emotiva publicación en sus redes sociales. En ella, Millán ha presumido del anillo que le ha entregado el cirujano, un diamante solitario.

"Sí, sí, sí y mil veces sí. Pufff, os juro que hay días que no paro de dar las GRACIAS por todo lo que estoy viviendo. Seguro que no se me olvidarán estos días y este confinamiento. Mi amor, gracias por hacerme tan feliz... Podría haber estado llorando tres días seguidos de la emoción por cada una de las palabras que me dijiste. Te amo y me siento ya contigo uno", ha posteado Vania junto a una instantánea en la que se ve su mano luciendo la sortija y entrelazada con la de Bayón.

En la publicación la maniquí también ha añadido algunas imágenes del momento de la pedida, en las que se puede ver a la pareja en actitud cariñosa y emocionada compartiendo un tierno beso.

Rápidamente, en cuestión de minutos, Millán ha recibido multitud de likes y mensajes de felicitación por esta buena noticia. "¡Qué viva el amooooorrrrrr!", "No sabéis lo feliz que me hace veros felices y tan unidos. Os quiero. El amor lo puede todo" o "¡¡Muchísimas felicidades, pareja!! ¡Cuantísimo me alegro por vosotros!", han escrito algunos usuarios.

Vania y Julián tienen planeado contraer matrimonio tras casi un año y medio de relación. Fue en enero de 2019 cuando la pareja confirmó que estaban juntos, también a través de sus redes sociales. Lo hizo la modelo con una publicación en su perfil de Instagram donde elogiaba al doctor y le daba las gracias por haber llegado a su vida.

"Y un día decidí escucharme... Pensé en lo que quería y pensé que existía. Y entonces la vida me lo regaló. GRACIAS. Por tu paciencia, por saber cogerme la mano para que dejara de huir, por saber romper todas mis barreras, por ser ese caballero andante en moto que nunca olvida a su dama, por ponerme en el centro de tu vida, por creer en mí, por hacerme ver que somos pareja, amigos, confidentes y equipo... Y que eso nos hace más fuertes.... Por ser mi maestro. Y enseñarme tanto...", escribió entonces Millán.

"Porque, como tú dices, no hay más suerte que encontrar a alguien que te sume, que te eleve y te haga crecer y por eso somos afortunados... Por demostrarme que es el amor. Hasta hacerme pensar que estaba en un sueño. Por hacer que todo sea fácil... Gracias, vida. Porque lo pensé... y existe. TQalways", añadió Vania.

Esta será la segunda boda de la modelo, que anteriormente ya estuvo casada con René Ramos (41), el hermano de Sergio Ramos (34). La pareja anunció su separación en septiembre de 2016 a través de un comunicado conjunto en el que explicaban los motivos de su ruptura y pedían respeto.

"Después de varios años de relación, hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio. Agradecemos el interés y rogamos respeto a nuestra privacidad y a la de nuestras familias. No realizaremos más comentarios ni declaraciones al respecto. Muchas gracias". En la actualidad René Ramos mantiene una relación sentimental con la cantante Lorena Gómez (34), con la que tiene un hijo que nació a principios de este mes de mayo.

