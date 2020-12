Vania Millán confiesa que se plantea suspender su boda por la crisis de la Covid

El pasado mes de julio, Vania Millán (42 años) confirmó la fecha de su boda con el cirujano Julián Bayón, con quien se había comprometido en pleno confinamiento. Entonces, la excuñada de Pilar Rubio (42) desveló que el próximo verano ella y su pareja se darían el 'sí, quiero'. Sin embargo, según sus últimas declaraciones, sus planes podrían cambiar, debido a las restricciones de la Covid.

"La verdad nos gustaría compartirlo con toda la gente que queremos y ahora mismo pensábamos para el verano próximo, pero tenemos dudas", aseguró la exmodelo la noche de este lunes, durante la inauguración de Torres Bermejas, la nueva aventura empresarial de Juan Peña.

Vania Millán y Julián Bayón, en el Mad Cool 2019. Gtres

Sonriente, y desvelando que "algún vistacillo he echado" a los vestidos de novia, Vania no quiso confesar si le gustaría casarse con un traje similar al de su gran amiga Pilar Rubio, que impactó con su espectacular modelo de Elie Saab el día de su boda con Sergio Ramos (34). "Creo que eso es cuando te llega el momento lo ves y dices ese es. No llevo nada en la cabeza", señaló. Más allá de los detalles de su enlace, entre bromas, aseguró que la colaboradora de El Hormiguero podría ser una de sus damas de honor. "Eso es muy americano. Tengo muchas amigas y lo llenaría todo de madrinas de honor. Pero estoy segura de que a ella le encantaría y a mí también".

Vania Millán, que en más de una ocasión ha hablado de sus dificultades para quedarse embarazada, también hizo referencia a sus deseos de convertirse en madre. "Creo que todos sabéis que es algo que me encantaría, pero eso tampoco depende de mí. Dejemos que todo fluya", comentó la exmodelo para quien el 2020 no ha sido un año tan negativo.

"Ha sido difícil, pero en mi caso positivo por los cambios que hemos vivido. A Julián y a mí nos ha unido porque trabajamos juntos y estamos 24 horas juntos. Nos ha acercado más. Ahora nos hace falta separarnos un poco", dijo la exmodelo al hacer un balance del 2020.

Vania Millán y Julián Bayón se comprometieron el pasado mes de mayo tras poco más de un año de haber confirmado su romance en redes sociales. "Sí, sí, sí y mil veces sí. Pufff, os juro que hay días que no paro de dar las GRACIAS por todo lo que estoy viviendo. Seguro que no se me olvidarán estos días y este confinamiento. Mi amor, gracias por hacerme tan feliz... Podría haber estado llorando tres días seguidos de la emoción por cada una de las palabras que me dijiste. Te amo y me siento ya contigo uno", publicó entonces la exmodelo en su cuenta de Instagram, junto a una instantánea en la que se veía su mano luciendo el anillo de compromiso y entrelazada con la del cirujano.

En la mencionada publicación, la maniquí también añadía algunas imágenes del momento de la pedida, en las que se podía ver a la pareja en actitud cariñosa y emocionada compartiendo un tierno beso.

Esta será la segunda boda de la modelo, que anteriormente ya estuvo casada con René Ramos (40), el hermano de Sergio Ramos. La pareja anunció su separación en septiembre de 2016 a través de un comunicado conjunto en el que explicaban los motivos de su ruptura y pedían respeto.

"Después de varios años de relación, hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio. Agradecemos el interés y rogamos respeto a nuestra privacidad y a la de nuestras familias. No realizaremos más comentarios ni declaraciones al respecto. Muchas gracias".

En la actualidad, mientras Vania Millán planifica su boda con Julián Bayón, René Ramos mantiene una relación sentimental con la cantante Lorena Gómez (34), con la que tiene un hijo que nació a principios de mayo.

