‘Supervivientes’ mejora los datos de su estreno y ‘Cover Night’ pierde la mitad de sus espectadores

La pasada semana, La 1 estrenaba con valentía el concurso Cover Night tras la emisión del partido de la Copa del Rey que enfrentaba al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona, compitiendo de lleno contra Supervivientes. Arrancó con un 11,9% con 1.104.000 espectadores de media, un buen dato teniendo en cuenta que competía contra el reality estrella de Telecinco, y ahora faltaba por ver si esos datos se mantenían o no. No ha sido el caso.

Según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación, GECA y Dos30’, Cover Night cae hasta un 6,5% de cuota de pantalla con 556.000 espectadores de audiencia media. Así, el programa ha perdido la mitad de sus seguidores de su primera a segunda entrega. Justo antes, además, La 1 emitió un nuevo capítulo de la serie La promesa, que tan bien funciona en las tardes, para que impulsase el talent show, y que logra un 7% de share y 1.044.000 espectadores.

Parte de esos espectadores pueden haberse ido hasta Telecinco, pues Supervivientes tomó impulso y mejoró los datos de su primera gala. Así, anotó un 17,7% de cuota de pantalla con 1.700.000 espectadores de audiencia media, que siguieron el abandono voluntario de Patricia Donoso y la expulsión de Jaime Nava, que pasa a vivir a la ‘Última Playa’. Sube 2,1 puntos, pues siete días antes su media había sido del 15,6% de share y 1.621.000 espectadores de media.

[Patricia Donoso abandona definitivamente ‘Supervivientes’ y Katerina se lo piensa también]

A Antena 3 no le fue demasiado bien en su horario estelar. El Hormiguero sí destacó con un 15,2% de cuota de pantalla y 2.249.000 espectadores, pero después, La penúltima y me voy hizo mínimo. Consigue un 9,5% de cuota y 1.087.000 espectadores, por lo que no alcanza el doble dígito por segunda vez.

El programa Horizonte, en Cuatro, cede terreno y hace un 5,7% de share y 471.000 espectadores en el prime time de Cuatro. El programa abordó, entre otros temas, la problemática de España con los suicidios. Y en laSexta continuaron las reposiciones de Pesadilla en la cocina, que mejora respecto a la semana anterior con 572.000 espectadores y un 5,1%. Cierra la cuarta noche de las generalistas El condensador de Fluzo, en La 2, que sube con un 3% y 437.000 espectadores.

El programa más visto de la jornada fue, de nuevo, Pasapalabra, en la tarde de Antena 3. En esta ocasión, el apretado duelo de Rafa Castaño y Orestes Barbero consiguió un 24,4% y 2.873.000 espectadores de media.

#LaPenúltimaYMeVoy 'La Gran Decisión' en @antena3com fue sintonizado por 2.854.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



➡️ La serie documental de @Proamagna con @joaquinarte firmó el 9.5% de cuota y 1.087.000 espectadores de media.#Audiencias 📺 📊 pic.twitter.com/lAe6tTDMbq — Barlovento Comunicación (@blvcom) March 10, 2023

La Gala de #Supervivientes se alza con 1.700.000 espectadores y 17,7% de cuota.



🔝 Más de 5 millones de contactos.



⬆️ Sube hasta el 21,2% en el target 25-44.



🔝 Es lo más visto en su franja de emisión.#Audiencias #SVGala2 #Supervivientes2023 pic.twitter.com/35nb2gyyG1 — GECA. Consultora Audiovisual (@GECAtv) March 10, 2023

#ElCondensadorDeFluzo firma un estupendo 3% de share y 437.000 espectadores en el prime time de @la2_tve



📚 Se sitúa un +11.8% por encima de la media de la cadena#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/5WnDXWSFqq — Dos30' (@Dos30TV) March 10, 2023

Sigue los temas que te interesan