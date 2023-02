‘Supervivientes 2023’ empieza su cuenta atrás: Gema Aldón, primera concursante confirmada

La cuenta atrás para el inicio de Supervivientes ya ha arrancado. Y es que este domingo, casi por sorpresa, se anunció el nombre de la primera participante confirmada del reality show: Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón que es conocida por sus intervenciones en programas de corazón como Sábado Deluxe.

De esta manera, Gema sigue los pasos de la diseñadora andaluza, quien se fue hasta Honduras a participar en este concurso extremo en el año 2020. Consiguió llevar a cabo una gran participación, y de hecho, quedó segunda, tras Jorge Pérez.

“Me quedo con un nudo en el estómago. No sabe dónde se mete, no sabe lo que le espera”, atinaba a decir la propia Ana María Aldón, quien es colaboradora de Fiesta. “Supervivientes es mucho más duro de lo que cualquier persona desde su casa se puede imaginar”, añadía. Y hay que destacar, además, que en sus promos, Mediaset ya promete que este año será una edición especialmente dura.

La diseñadora, además, cree que su hija aguantará bien las duras condiciones del programa. “Ella está contenta, muy nerviosa. Le ha costado decidirse. Lo que más le va a afectar es el frío, las situaciones extremas, pero espero que o disfrute”, explica sobre Gema.

Aunque Gema Aldón ha realizado varias entrevistas en Telecinco, y ha participado en varios programas, lo cierto es que es una famosa cuya vida se conoce poco. Se sabe que es tanatopractora, y se apunta que abrir su propia funeraria es su sueño. En el apartado personal, la concursante de Supervivientes tiene un hijo de 4 años, fruto de una relación que ella calificó como “tóxica” con un hombre que le daba muchos problemas.

Mediáticamente, Gema ha declarado la guerra a la familia de Ortega Cano, especialmente, a Gloria Camila, la hija del torero. “Mi madre se merece ser feliz con alguien que la quiera”, aseguró en una entrevista en el Deluxe. En las redes sociales, Gema es una mujer muy activa, y también ha vivido algún que otro enfrentamiento con famosos a través de las mismas. En ese sentido, se puede mencionar su desencuentro con Amor Romeira, después de la canaria la calificase como rebelde. Destacar, por último, que la relación de Gema con su madre también ha tenido altibajos. De hecho, alguna vez Gema ha concedido entrevistas sin comentarlo previamente a su progenitora.

