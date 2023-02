Jordi Évole se arrepiente de la entrevista a Miguel Bosé: “No me habla, está enfadado conmigo”

Los hermanos José y David Muñoz, Estopa, fueron los protagonistas de este domingo de Lo de Évole, que regresaba a la televisión con una nueva temporada. Un episodio lleno de sinceridad, en la que tanto Jordi Évole como los cantantes pusieron sobre la mesa temas como la muerte, la salud mental o el racismo.

En uno de los momentos del capítulo salió a la palestra la capacidad de José para imitar a personajes conocidos, como Joaquín Sabina, el maestro Yoda o Miguel Bosé. “No me hable con la mascarilla, Jordi”, decía con una voz muy profunda. Évole se sinceró entonces con el dúo sobre cuál es la entrevista que más lamenta haber realizado: la de Miguel Bosé, precisamente, quien no ha vuelto a hablarle. “Fuiste malo, Jordi”, decía entonces José, siguiendo con la voz de Miguel Bosé.

“No me vale la pena haber hecho la entrevista para que ahora esté enfadado conmigo”, aseguraba el comunicador. Esta confesión sorprendió mucho a Estopa, pues siempre vieron al de ‘Amante bandido’ como “un buen tipo”. “Lo es”, confirmaba Jordi. “Si no ha pillado buen rollo contigo, ten paciencia, que ya volverá. Ya hablaremos con él”, aseguraba el vocalista del grupo.

La entrevista a la que se refiere Jordi es la emitida en Salvados en abril de 2021 donde Miguel Bosé negaba la existencia del coronavirus. Se emitió en dos noches, y la primera de ellas supuso el máximo histórico para Lo de Évole, con un 15,4% de cuota de pantalla y 2.760.000 espectadores de audiencia media.

Poco después de su emisión, el propio Miguel Bosé manifestó su enfado con la forma en la que se había editado el programa. Así, en Teve Cat explicó que Évole “no se portó bien” con él. Aceptó la invitación a su programa por “la admiración mutua que existe entre los dos”, pero decía esperaba que el resultado “iba a ser otro, iba a ser mejor y más respetuoso”. “Él alardea mucho de que soy su amigo y ya le dije: 'Si tratas así a tus amigos, no sé cómo tratarás al resto'. Esto se lo dije después de la segunda emisión”, afirmaba el cantante, que lamentó “encerronas incómodas” y que aseguró que se hizo “trampa” en la manera en la que se editó su charla.

