Ana María Aldón se niega a ver en directo las fotos de su hija Gema en Onlyfans: “Me impacta”

Gema Aldón es uno de los personajes que se ha hecho un hueco importante en Telecinco en los últimos meses. La hija de la diseñadora Ana María Aldón fue concursante de Supervivientes 2023, y además, ahora es colaboradora de Así es la vida. Este trabajo en televisión lo compagina, desde hace semanas, con un perfil en la red social Onlyfans, en la que comparte fotos sensuales con aquellos que deseen pagar una suscripción.

Un tema que se puso sobre la mesa de Fiesta este jueves 12 de octubre. Allí sigue colaborando Ana María Aldón, a pesar de que se está planteando dejar la televisión, y en un momento de la tarde, Emma García pidió que trajesen un iPad que tenía la directora. Allí se podía ver algunas de esas fotografías que Gema publica para sus seguidores.

“Durante la publicidad, dos segundos antes de sentarme en el plató, he visto dos imágenes y me impacta, qué quieres que te diga. Yo respeto su decisión, que ella haga lo que quiera, pero me impacta ver a mi hija”, decía al respecto Ana María Aldón, quien en estos momentos no tiene una buena relación con su primogénita.

[Ana María Aldón se plantea dejar la televisión y habla de sus ‘haters’: “La mayoría son mujeres”]

“Eres muy generosa como madre, qué quieres que te diga, porque la estás protegiendo siempre hasta el último momento”, le decía Alexia Rivas. Luis Rollán ofrecía entonces la posibilidad de ver esas fotos a Emma García, quien aceptaba la propuesta. “¿Quieres verlo?”, preguntaban a Ana María. “No, con lo que he visto ya…”, respondía la colaboradora.

Luis Rollán aseguraba que las fotos no son algo con lo que alarmarse, porque son sensuales. Sin embargo, Emma García empatizaba con Ana María. “Que se alarme quien se quiera alarmar. No está mal, ni bien, pero a una madre le puede molestar”, aseguraba la presentadora.

Alexia Rivas decía que las fotos no son algo por lo que avergonzarse. “No es que me dé vergüenza, pero me impacta”, reconocía la diseñadora andaluza. Los colaboradores entonces comentaban cómo en las redes sociales muchos se han hecho fotos en la playa o luciendo trasero “y no pasa nada”. “Una cosa es hacerte una foto en bikini, y otra que trabajes en esa red social, que lo haces para ganar dinero. Una cosa es porque quieres o por necesidad económica”, opinaba Emma García. “Intento animarla un poco”, decía Alexia Rivas, intentando alentar a Ana María. Emma respondía que ella no es que quiera hundirla, pero que “la realidad es esa y entiendo su cara y el bajón que le ha dado”.

“Si ella es feliz haciendo eso y a ella le beneficia, siente que el beneficio es importante y le merece la pena, adelante, no le voy a decirle no hagas eso. Ella con 28 años y me ha dejado claro que su vida es suya y que hace lo que le da la gana con su vida”, finalizaba Ana María Aldón.

Sigue los temas que te interesan