Sandra Barneda frena a Avilés en ‘Así es la vida’: “Desde tu encuentro con el Rey se te ha subido”

El programa Así es la vida ha contado esta tarde en el plató con la presencia de José Antonio Avilés. El colaborador andaluz había estado la semana pasada realizando conexiones en directo con el programa desde Sanxenxo, donde había seguido los pasos del rey emérito. Según su relato, el padre de Felipe VII le invitó a café en una reunión informal, y, al parecer, eso ha hecho que el que fuese concursante de Supervivientes tenga otra actitud en el plató.

Otra de las participantes del magacín que presenta Sandra Barneda de este lunes era Gema Aldón, hija de Ana María Aldón, quien comenzó como colaboradora la pasada semana. En la actualidad no tiene trato con la diseñadora, ni por mensajes ni llamadas, y explicaba que la mala relación se debe a que las dos tienen un carácter muy parecido y se reprocharían muchas cosas y no se quiere “calentar”.

Para José Antonio, las peleas y acusaciones que se están lanzando madre e hija desde los diferentes espacios de la cadena son un mero montaje, un falso enfado que quieren vender.

“Esto no es un juego”, aseguraba Gema Aldón, que recordaba que Ana María tiene su trabajo en el programa Fiesta, y que su actual salto a las tardes lo ve como una cosa puntual y nada más.

Pero su compañero le quitaba razón. “Claro que lo es (un juego)”, le respondía, añadiendo que si vuelve a hablar con su progenitora la historia se acabaría y ella no estaría en el plató “y no interesas a nadie”. Todo esto se lo decía levantando la voz, y entonces Sandra Barneda le frenó en seco.

“Creo, Avilés, que a lo mejor desde que has tenido el encuentro con el Rey se te ha subido un poco arriba”, le reprochaba la conductora del programa producido por Mandarina. “¿Me puedes responder por qué no puede estar Gema en un plató?”, le preguntaba entonces a su compañero. “No, esa no es la cuestión. Lo que yo he dicho es que si tienen buena relación la historia se acaba”, se defendía el que presentase unas falsas imágenes de Isabel Pantoja al programa Socialité.

Hay que destacar que no es la primera vez que Sandra reprende la actitud de José Antonio Avilés en el programa. Por ejemplo, a inicios de septiembre el programa emitió un vídeo del paseo en coche de caballos que hicieron al cuerpo de María Jiménez por el barrio de Triana. “Está él en un plató y es imposible escuchar un vídeo y concentrarse”, se quejó entonces. “Mira qué imágenes tan bonitas y él hablando de polémicas”, añadió entonces la periodista.

