Afra Blanco corta en ‘laSexta Xplica’ a un hostelero que critica la reducción laboral: “Escucha a tus trabajadores”

Este sábado, laSexta Xplica se adentró en la reducción de la jornada laboral que han acordado el PSOE y Sumar en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Y contaron con la presencia de David Ariza, un hostelero que se posiciona en contra de la misma. “Tenemos que tener en cuenta que pequeña hostelería, con uno, dos, tres, cuatro empleados, si reducimos jornadas de los empleados, hay que reducir horarios. Sencillo, fácil de entender, no hay más vuelta de hoja”, relataba el invitado, propietario y chef de Rice&Bones.

Ariza explicó que él es empresario autónomo y trabajador autónomo en Madrid. Trabaja con “cinco o seis restaurantes”, y “cobro lo que tenga que cobrar y trabajo las horas que tenga que trabajar”. Así introdujo el tema de la productividad, y en ese sentido aseguró que “en este año he trabajado con 14 restaurantes y a más del 50% de la plantilla le he tenido que recordar por qué van a trabajar o sobre todo porque cobran un salario”.

Según su relato, los trabajadores cobran por tres razones: “por ir cobras un salario. Por trabajar, cobras un salario”, y tercero, “por hacer bien tu trabajo”. “Pero hay un 50% de la plantilla que no lo entiende”, seguía diciendo, y entonces, Afra Blanco, sindicalista y colaboradora del programa le preguntó que qué estaba insinuando.

“No estoy insinuando nada, estoy diciendo una realidad”, se defendía el invitado, que contó cómo tiene personal que trabaja ocho horas al día cinco días a la semana, de 9 de la mañana 5 de la tarde. “Y cada hora que no echen ellos la he hecho yo, ¿vale?”. Así, aseguró que a sus trabajadores “no les pido 8 horas de trabajo, porque 8 horas no me las dan en una cocina ni en una sala. Les pido seis, y de las seis me cuesta que me las den”. Continuó entonces exponiendo cómo un par de semanas atrás dos trabajadores le dijeron: “Oye, nos sentimos explotados porque estamos trabajando 56 horas”, debido a los turnos rotatorios. “Y le digo claro, muy bien, pero es que ese es el nivel del trabajador, es una realidad. Y tengo que escuchar a un trabajador, al que doy dos días libres a la semana, que se siente explotado porque hago turnos correlativos. Esa es la realidad del sector”. “Estaría bien que escuchases a tus trabajadores”, cortó Afra Blanco.

En el mismo programa, la sindicalista recordó que “desde las organizaciones sindicales vienen reclamándose unas 32 horas semanales”, y también puso el foco en la productividad, al igual que el empresario hostelero. Expuso entonces que los trabajadores franceses, con 35 horas semanales, no son menos productivos que los españoles. “Si nos vamos a atrever a hablar de productividad seamos valientes. ¿Por qué Dinamarca es más productiva que España? No por sus trabajadores, sino por las empresas, que comparten las decisiones con los trabajadores”, reivindicó.

