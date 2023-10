Imanol Arias cree que su deuda con Hacienda “seguro” afectó a su imagen, “pero no le di mucha importancia”

El actor Imanol Arias protagoniza en la actualidad la última temporada de Cuéntame cómo pasó, que se emite los miércoles en La 1. Este sábado, Arias se dejó caer por laSexta para conceder una entrevista íntima en Más Vale Sábado a Boris Izaguirre, donde hablaron de todo tipo de temas, desde sus orígenes en la profesión hasta su opinión sobre la amnistía.

El venezolano le preguntó al intérprete por cómo se le acusó de defraudar tres millones de euros a Hacienda en el año 2017. Boris detalló cómo políticos, artistas y periodistas fueron señalados por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y si él estaría en esa lista de personas a las que investigaron.

“Mi problema... yo pagaba mis impuestos con una fórmula que no me corresponde por lo visto”, dijo con rotundidad el cuatro veces nominado al Goya. “Tres millones es la cantidad resultante con todas las multas. Mi problema no es de ocultar dinero”, detallaba. “He devuelto el daño que he hecho. Yo no me considero culpable, pero soy responsable. Hay media profesión que está así”, reflexionaba. Sobre la lista de Montoro, respondió que “sí, claro” que se encontraba en ella.

[Imanol Arias habla sobre su acuerdo con Hacienda: "Se han subsanado los errores que se han podido cometer"]

“¿Ha influido en tu imagen pública?”, quería saber Boris. “Seguro que sí, pero tampoco le di mucha importancia. No ha sido tanto, pero he recibido muchas preguntas, de gente que me pregunta ¿oye, qué te pasa a ti? La Hacienda española es famosa por eso, es el único país del mundo donde tienes que demostrar que eres inocente, no tienes que demostrar que eres culpable”, detallaba Arias.

En relación con cómo el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha convocado a las bases del partido para preguntarles sobre la amnistía a los condenados del procés en Cataluña, Imanol Arias contó cómo “he vivido dos amnistías, la del 77. He vivido la amnistía fiscal. Lo que sí creo es que debe tener una motivación. Además, hay que intentar explicarla. La gente que lo apoya explicarla bien. Y la gente que no lo apoya explicarlo bien también”, aseguraba.

Tras ser preguntado sobre si cree que se debería conceder la amnistía, Arias dijo: “No sé si trata tanto de perdonar como de... Tiene que haber muchos compromisos para que si se cierra algo, lo que empiece tenga otra esperanza”.

Esta tarde veremos también la entrevista completa a Imanol Arias



▶️#MVS8 https://t.co/iQkem4AVVd pic.twitter.com/iXHlWkTWJs — Más Vale Sábado (@MVSabado) October 28, 2023

Sigue los temas que te interesan