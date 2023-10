La inquietante nueva promo de 'Cuéntame cómo pasó' que encoge el corazón: de los disparos al desmayo de Toni

TVE ya ha comenzado a calentar el próximo capítulo de Cuéntame cómo pasó, que se emitirá este miércoles, 1 de noviembre, a las 22.45 en La 1. Estará dedicado al personaje de Toni Alcántara y llevará de título Tony. El testigo. Será el tercer episodio de los siete que conforman la última temporada de la longeva ficción de Ganga, que hasta ahora está teniendo un buen rendimiento en audiencias al convertirse en la serie más vista de la televisión.

La radiotelevisión pública ha lanzado unas imágenes para abrir boca a sus fieles seguidores y, lo cierto, es que no pueden ser más inquietantes. En primer lugar, Inés, Mercedes, Antonio y Herminia muestran su preocupación ante algo que les ocurre. "A veces los hijos nos dejan muy descolocados", dice Milano, mientras que el patriarca, muy serio, suelta su ya famoso "me cago en la cuna que me arrolló" cuando recibe una notificación que le afecta directamente a sus viñas. "¡Ay señor, señor!", se lamenta la abuela.

Las cosas parecen que se vuelven a torcer en la relación entre Toni y Deborah. "Pasa que estoy harta", dice el personaje que interpreta Paloma Bloyd, después de que el hijo mediano de los Alcántara decidiera volver a trabajar en el equipo de Felipe González para la campaña de las elecciones que perdería el PSOE en 1996 a costa del PP de José María Aznar. "¡No te das cuenta de que yo no puedo tener una vida normal!", estalla a gritos Toni.

El corazón nos encoge cuando se escuchan varios disparos en una escena en la que aparece María junto a varios de sus compañeros de carrera en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Es el asesinato del profesor Tomás y Valiente. Precisamente, la pequeña de la familia vivirá el nacimiento del movimiento Manos Blancas.

La promo acaba preocupando a todos al ver el repentino desvanecimiento de Toni, al que vemos como se echa la mano al pecho mientras está trabajando. ¿Está sufriendo un infarto? El ritmo de la campaña le pasa factura y hará que se replantee su vida a raíz de este bache de salud.

NUEVA PROMO 🔴 La pasión, la entrega y la búsqueda de la verdad han acompañado a Toni durante estos años, aunque eso suponga poner su mundo, su estabilidad y sus relaciones en peligro.



