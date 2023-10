La triquiñuela de Telecinco con 'TardeAR': así consigue que el programa de Ana Rosa no caiga al unidígito

Ana Rosa Quintana no está teniendo un aterrizaje cómodo en las tardes de Telecinco con TardeAR, su nuevo programa. En su batalla particular que mantiene todas las tardes con Sonsoles Ónega, el infoshow de Unicorn pierde salvo en contadas ocasiones. De hecho, el programa se ha debatido en los últimos días por no bajar del doble dígito.

La brecha entre Y ahora, Sonsoles y TardeAR se abrió más que nunca el pasado martes, cuando el magacín de Antena 3 alcanzó su récord de temporada, con un 13,2%, mientras que el programa de Telecinco cayó al unidígito con un 9,4% pese a que Quintana contaba con la entrevista a Ana García Obregón. En coincidencia, la distancia fue de 3,4 puntos: 13,1% por el 9,7%. El jueves volvió a caer por debajo del doble dígito.

Para ser justos, también es verdad que hasta el momento, el programa de Sonsoles no ha tenido ocupación publicitaria, algo que no ocurre con el de Ana Rosa. TardeAR tenía hasta este miércoles hasta tres cortes de publicidad, haciendo que el público se marchara de la cadena.

[Joaquín Prat, el auténtico salvavidas de Telecinco: así sostiene 'Vamos a ver' a una cadena en crisis de audiencia]

Precisamente, una de las pausas publicitarias más largas tenía lugar poco antes de las 20.00, hora en la que TardeAR ceder el testigo a Reacción en cadena, el concurso de Ion Aramendi. Pues bien, desde este jueves Mediaset ha decidido tomar cartas en el asunto para maquillar los datos de audiencia del formato.

¿Qué es lo que ha hecho? Telecinco ha decidido recortar la duración de TardeAR diez minutos, de forma que no le afecte el último bloque de publicidad. Así, el programa acabó sobre las 19.50 el jueves y el viernes. Son solo diez minutos, pero es el tiempo suficiente para que el programa no caiga por debajo de la barrera psicológica del doble dígito.

Y, por ahora, la estrategia ha funcionado. El jueves, TardeAR subió a un 10,3% y recortó distancia con Y ahora, Sonsoles (11,8%), mientras que ayer viernes, el programa consiguió un 10% exacto - no estaba Ana Rosa- por el 12,4% que hizo su rival en Antena 3.

Lo cierto es que la publicidad era un asunto que preocupaba a la presentadora, ya que le lastraba por completo. Y todo lo contrario sucedía con el programa de Sonsoles, ya que Antena 3 ha optado por proteger sin poner ningún anuncio. Así, un día Quintana lanzó una pullita a la que fuera su compañera: "Vamos a hacer una pausa porque, gracias a Dios, nosotros tenemos publicidad".

Hasta el momento, pese a que en share y en número de espectadores Ana Rosa perdía, tanto productora como la cadena se conformaban con ser líderes en target comercial. Sin embargo, la situación de Telecinco es crítica, y salvo Vamos a ver y Reacción en cadena, que sí que están rindiendo bien, la cadena tiene todas sus franjas en mínimo. A pocos días de acabar octubre, Telecinco es tercera con un share del 9,8%.

Esta triquiñuela recuerda a la que llevó a cabo Telecinco hace unas semanas con Vamos a ver. Mediaset optó por partir en dos el programa, de forma que el primer tramo, el que compite con Espejo Público, creciera en share. El motivo era que la última parte, la que va desde las 13.30 a las 15.00 dilapidaba el cómputo global del matinal debido a la durísima competencia que tiene en Antena 3 con Karlos Arguiñano y La ruleta de la suerte.

Sigue los temas que te interesan