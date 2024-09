Nuria Roca revela en 'Espejo Público' cómo surgió su amor con Juan del Val: "Tenía segundas intenciones"

Nuria Roca está de celebración. La periodista conmemora sus 30 años de profesión en televisión. Toda una hazaña que muestra que la comunicadora sigue en su mejor momento, al presentar cada domingo La Roca en laSexta. La valenciana ha acudido a Espejo Público para hacer un repaso de su vida profesional y personal. Por supuesto, no faltó hablar de Juan del Val en esta retrospectiva.

El magacín presentado por Susanna Griso dividió la pantalla en tres televisiones que abarcaron tres momentos importantes en los tres decenios que lleva Roca delante de los platós de televisión. Tras mostrar su paso por La sort de cara en el extinto Canal Nou, Griso dio paso a la siguiente década, la que abarcaba entre 2004 y 2014. Cuatro años antes de que comenzase esta etapa, la periodista contrajo matrimonio con Juan del Val.

Roca aprovechó para compartir cómo fue el momento en el que conoció a su actual marido. Fue a raíz de una entrevista que le hizo el escritor para la revista Man, en la que la periodista aparecía en portada con una foto muy sugerente. La conductora de La Roca reveló hasta el año concreto en el que se produjo el acercamiento amoroso. “Yo estaba en TVE, presentando Waku Waku. Empezaba a ser conocida, además de Waku Waku, estaba grabando el especial de Nochevieja”, explicaba la periodista a Griso.

“Esto era el 98”, concretaba Roca. Griso le preguntó si ya el autor de Bocabesada tenía “segundas intenciones” al buscar tener una entrevista con la comunicadora. “Sí, claro. Aunque, en ese momento, no lo sabía, pero luego me lo confesó. Él también trabajaba en TVE, me vio por el canal interno y dijo: ‘pues la voy a entrevistar’”, detallaba. “Mira, como el príncipe”, comentaba la presentadora de Espejo Público, haciendo alusión a cómo el rey Felipe VI conoció a Letizia Ortiz.

“Pues vino mi príncipe y ahí me quedé”, agregó Roca de manera cómplice. “No lo conocía de nada y mira”, manifestaba. “¿Qué sentiste en esta entrevista?”, quiso saber Griso. “Yo le di muchas largas, porque era muy desconfiada. Pero le daba tantas, que se presentó en la grabación. Era un poco friki”, compartía la televisiva. “¿Después o antes?”, quiso saber la conductora de Espejo Público.

Nuria Roca en 'Espejo Público'. null

“Fue antes, porque le daba muchas largas por teléfono. Se presentó en la grabación, me dijo que era Juan del Val y que intentaba entrevistarme. Me quedé mirándolo y le dije que me podía entrevistar en ese momento”, señalaba la conductora entre risas. “Al final fue un premio a la perseverancia de él como periodista”, agregó Griso. “Absolutamente”, le dio la razón la invitada.

“¿Te gustó así de entrada?”, le preguntó Griso. “Más que gustarme, me dio algo. Recuerdo que me fui con él al aeropuerto, porque yo tenía un vuelo a Valencia. En ese momento, me estaba yendo con una persona a la que no conocía. Quizás era algo alocado, pero me dio mucha confianza”, terminaba de comentar Roca.

Ambos contrajeron matrimonio en 2000 y siguen casados en la actualidad. La pareja tiene tres hijos, Juan, Pau y Olivia. Tras recordar cómo conoció a su marido, Griso puso otras imágenes de Nuria Roca en la última década, presentado no sólo La Roca, sino recordando también cuando tuvo que llevar las riendas de El Hormiguero cuando Pablos Motos estuvo de baja.