Quién es José María Franco, el exchófer de Rocío Jurado que ganó a 'Rociíto' en los juzgados

Una nueva polémica en la familia de Rocío Carrasco (42 años) ha devuelto a la actualidad a un personaje del pasado que lleva más de una década enfrentado al clan de Rocío Jurado. Se trata de José María Franco, exchófer de la cantante cuyo nombre ha vuelto a sonar estos días en las tertulias del corazón.

El antiguo conductor de 'La más grande' ha sido acusado de ser la misteriosa fuente que ha revelado a Lydia Lozano (59) una supuesta conversación en la que Rocío Flores (23), hija de Antonio David (44) y 'Rociíto', confiesa haber tenido una conversación con su madre.

Todas las partes implicadas han desmentido esa conversación, mientras que Lozano sigue defendiendo que ni José María Franco ni su hija -supuesta interlocutora de Rocío Flores- son la fuente de su información.

José María Franco recorrió los platós criticando a los miembros de la familia de Rocío Jurado.

El inicio del conflicto entre el exconductor de la Jurado y la familia de la artista se remonta al año 2005, cuando Franco publica una novela, Relatos de un chófer, en la que disfraza de ficción su experiencia junto a la mediática familia. En aquel momento comienza a recorrer los platós de televisión para contar los entresijos del clan Mohedano.

Tal y como recordaba Kiko Hernández (43) en 2019, José María afirmó en el programa A tu lado que Antonio David y Rosario Mohedano (40) habían tenido un affaire en el pasado. Una afirmación infundada que sólo marcaría el inicio de los innumerables ataques de José María Franco contra cada miembro de los Mohedano.

Unos meses antes de la muerte de Rocío Jurado, en plena polémica por el supuesto conflicto entre Amador Mohedano (66) y Fidel Albiac (47), Franco afirmaba sin tapujos que el clan comenzaba a resquebrajarse porque todos intentaban sacar provecho de la cantante: "La gallina de los huevos de oro es Rocío Jurado y todos quieren ver lo que pueden sacar de ella".

Además, el exchófer acusó a Fidel de querer deshacerse de Amador para ser él quien manejase los asuntos económicos de la cantante: "Fidel es el que manda en la familia, lo que diga él se lo transmite Rocío Carrasco a Rocío Jurado y si Jurado no lo hace, Rociíto no va a casa de su madre y no lleva a sus hijos y es donde más le duele", declaraba entonces a Europa Press.

El exconductor se enfrentó a Rocío Carrasco en los juzgados, consiguiendo salir indemne. Gtres

Rocío Carrasco fue la más damnificada por los ataques de José María Franco. De hecho, un mes después de la muerte de 'La más grande', mientras 'Rociíto' permanecía refugiada en su casa, el exconductor afirmó que la hija de la folclórica daría la cara el día que le ofrecieran "una exclusiva millonaria junto a la persona que tiene al lado", refiriéndose a Fidel Albiac, al que acusaba de ser "el cerebro" de todo.

En 2011, el exconductor visitó el programa Sálvame y no dudó en afirmar que había presenciado un episodio violento entre Rocío Carrasco y Antonio David cuando ya estaban separados y ella le pidió que se fuera de la casa que compartían: "Cuando bajaba las escaleras, Antonio David cogió a 'Rociíto' por el cuello", relató, asegurando no tener miedo a las demandas por ese asunto.

La gota que colmó el vaso de la paciencia de Rocío tuvo lugar en 2012, cuando José María Franco contaba en el programa En Antena, de Antena 3, que la hija de Pedro Carrasco se había dado un beso con el hijo de su amiga Cristina Blanco -el actor Miguel Ángel Muñoz (36)- cuando este aún era menor.

'Rociíto' demandó al exchófer de su madre por aquellas afirmaciones, pero el Tribunal Supremo acabó dictaminando que las declaraciones no vulneraban la honorabilidad de la demandante, por lo que la condenó a pagar las costas de aquel juicio, que ascendían a 20.000 euros.

José María Franco vertió fuertes acusaciones sobre la familia de Rocío Jurado. Mediaset

Por aquel entonces, Rocío Carrasco era presentadora del programa Hable con ellas y su nómina de La Fábrica de la Tele acabó siendo embargada por el impago de la deuda tras la sentencia del Supremo.

Sorprendentemente, años después de aquel conflicto, José María Franco halagaba el papel de la hija de Rocío Jurado, asegurando que se enfrentó a sus propios familiares para evitar que se aprovecharan de la cantante: "Rocío Carrasco nunca se ha llevado bien con la familia porque todos iban a sacar lo que podían".

Además, el conductor deslizó que el principal enemigo de 'Rociíto' era Amador Mohedano: "Le llegó a pedir varias veces a su madre que lo despidiera", afirmaba en 2017.

Guerra con Rosa Benito

Rosa Benito fue apartada de 'Sálvame' tras agredir en directo a José María Franco. Mediaset

Rosa Benito se enfrentó duramente a Franco para defender el honor de la familia Mohedano. En julio de 2012, la que por aquel entonces seguía siendo mujer de Amador brotó contra el exchófer cuando este puso en cuestión la sexualidad de Ortega Cano en Sálvame Deluxe, añadiendo que había "rumores" de que el hijo que esperaba Ana María Aldón (43) no era del diestro. "Eres mala gente, ojalá el dinero de aquí te lo gastes en medicinas", le dijo la colaboradora, a quien sus compañeros tuvieron que sujetar.

Pero el momento más tenso se viviría días después en el plató de Sálvame Diario, cuando la madre de Rosario Mohedano (40) se encaraba contra José María Franco, agarrándole por la camisa. Una agresión por la que el programa apartó a Rosa durante unos meses de su puesto de trabajo.

Franco denunció a Rosa Benito por aquel episodio, alcanzando finalmente un acuerdo judicial por el que fue obligada a pedir perdón en directo en Sálvame.

