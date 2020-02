Paz Padilla, devastada, da el último adiós a su madre con el apoyo de su familia

Paz Padilla (50 años) está viviendo uno de los momentos más tristes de su vida. Su madre, Dolores Díaz, fallecía este lunes a los 91 años en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. Lola, como la llamaba cariñosamente su familia, llevaba un tiempo ingresada en el hospital después de fracturarse la cadera en un accidente. Un doloroso revés para la presentadora que estaba muy unida a su progenitora.

Este martes familiares y amigos han acudido a la capilla ardiente de Dolores, en Cádiz, para arropar a Paz, que se encuentra totalmente devastada. A la gaditana la ha acompañado en todo momento su inseparable hija Anna Ferrer (22), que también sentía devoción por su abuela.

Junto a ellas ha estado el novio de Ferrer, Iván Martín. El joven es la única persona cercana a la familia que ha querido pronunciarse públicamente tras la muerte de Lola. Lo hacía mediante uno de sus Stories de Instagram en la que compartía una imagen en la que se le podía ver junto a Paz y Anna en una jornada veraniega. "Os quiero mucho", ha escrito acompañando la instantánea.

Paz Padilla, arropada por sus amigos. Gtres

Iván ha logrado hacerse un hueco en el círculo social y familiar de su novia. Al igual que Paz, Anna también tenía una relación de lo más especial con su abuela a la que había mostrado en repetidas ocasiones en sus redes sociales.

Padilla se fundía en abrazos con sus seres queridos, quienes han estado acompañándola en este varapalo vital. Y es que, como cada año, la presentadora y su hija ya tenían, seguro, pensado una fiesta sorpresa para Lola para el próximo mes de abril cuando habría cumplido 92 años.

El año pasado, fiel a su sentido del humor, la televisiva cambiaba el orden de las velas, convirtiendo el 91 en 19. "Ella es como se siente, tiene muchas ganas de vivir y como cada cumpleaños pide al apagar las velas el mismo deseo, vivir 1 año más", escribía la presentadora junto a la entrañable imagen.

Ivan, Anna y Paz, en la graduación de la joven. Gtres

En los últimos días, para estar más cerca de su madre, Paz se había instalado en la capital gaditana con el fin de cuidarla. Tal y como ha informado La Voz de Cádiz, Lola llevaba ingresada en el hospital gaditano Puerta del Mar después de que, recientemente, se rompiera la cadera.

Pese a la delicada salud de Lola, Paz Padilla ha cumplido siempre con sus obligaciones. No ha faltado en ninguna ocasión al trabajo. Estos días, la gaditana ha presentado Sálvame haciendo gala de una gran fortaleza. La última ocasión en la que Padilla estuvo al frente del espacio de Telecinco fue el pasado 7 de febrero.

Ha sido este martes, cuando Kiko Hernández (43), en nombre de los colaboradores y trabajadores de su programa, transmitían sus condolencias a su compañera. "Queremos mandar un beso y un abrazo enorme a nuestra compañera Paz Padilla", explicó al inicio del programa. "Lola, su madre, nos ha dejado. Ella era la alegría de toda su familia, de Paz y de todos sus hermanos".

Muere la madre de Paz Padilla a los 91 años JALEOS

"De este programa que tantas tardes ha estado viendo, le queremos mandar un enorme beso y que descanse en paz", expresaba Kiko. "No era una madre al uso. Era admiración lo que sentía. Era una madre que ella admiraba", añadía Lydia. La colaboradora confesaba que no había sido capaz de llamarla por el mal trago que está viviendo la gaditana.

En diversas ocasiones Paz ha hablado de la gran admiración que sentía por su madre. De hecho, madre e hija llegaron a compartir algún que otro momento televisivo, como cuando grabó Mi casa es la tuya, el espacio de Bertín Osborne (65). Además, Padilla siempre ha recurrido a las redes sociales para expresar el amor que profesa hacia su madre.

"La mujer que más ha trabajado en su vida, la más fuerte que conozco, la que ha dedicado toda su existencia a criar a 7 hijos, trabajando fuera y dentro de casa, con una mente moderna y conceptual. Sigue en la lucha con 90 años, es mi referente, miles de mujeres como ella son las que han hecho que hoy disfrutemos de algunos diferencias que tenemos con ella. Ella sufrió una guerra, ella empezó a trabajar siendo muy niña sirviendo en casa de señores, separada de su familia interna, ella no podía entrar en bares, ella no podía ir a un hotel sin estar casada y con el libro de familia, ella no podía ir al banco abrir una cartilla", escribió la humorista en el último cumpleaños de Lola.

[Más información: Muere Lola, la madre de Paz Padilla, a los 91 años]