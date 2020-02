Muere Lola, la madre de Paz Padilla, a los 91 años

Dolores Díaz, la madre de la presentadora Paz Padilla (50 años), ha fallecido este pasado lunes en el hospital Puerta del Mar de Cádiz a los 91 años, según ha informado La voz de Cádiz. Lola, como la llamaba cariñosamente su entorno, llevaba un tiempo ingresada en el hospital después de fracturarse la cadera en un accidente.

Paz Padilla llevaba varios días en la capital gaditana para acompañar a su madre durante su convalecencia. El pasado 2 de diciembre Lola intervenía en el programa Sálvame para felicitar a su hija por presentar las Campanadas. Esa fue la última vez que intervino en televisión y su hija se emocionó: "Mamá, gracias por estar aquí. Este año pido por ti. Te quiero con locura".

Lo cierto es que madre e hija estaban muy unidas. Cabe recordar que Lola habría cumplido en abril 92 años y era también madre de El Padilla, histórico chirigotero en agrupaciones como Los Fantasmas o Los Guatifó y suegra del emblemático Gómez. El citado medio cuenta que Paz se había instalado en los últimos días en la capital gaditana para cuidar a su madre. Aún así, este arropo no ha impedido que la presentadora haya cumplido con sus obligaciones profesionales y ha estado presentando Sálvame en estos días, de nuevo, haciendo gala de una gran fortaleza. El último día que Padilla presentó el espacio vespertino fue el pasado viernes 7 de febrero.

Paz ha mostrado en numerosas ocasiones la gran admiración que sentía hacia su madre, con quien mantenía una relación muy especial. En el último cumpleaños de Lola, el pasado mes de abril, la presentadora y su hija organizaron una fiesta sorpresa para la 'matriarca' en un restaurante de Cádiz, cambiando el orden del 91 de las velas para convertirlo en un 19. "Ella es como se siente, tiene muchas ganas de vivir y como cada cumpleaños pide al apagar las velas el mismo deseo, vivir 1 año más", posteaba entonces la televisiva.

En la mañana de este martes, el espacio Ya es mediodía le ha mandado un mensaje de cariño a Paz Padilla: "Siempre hablabas de tu madre y sabemos que le hacía mucha ilusión poder verte dando Las Campanadas y que así lo hizo". Joaquín Prat (44), en su conexión diaria también le ha mandado fuerza a su compañera y le ha dado el pésame. Como no podía ser de otro modo, en Sálvame se han acordado de Lola y Kiko Hernández (43) le ha mandado un mensaje muy emotivo: "Ella era la alegría de Paz Padilla y todos sus hermanos, de todos los hijos de Lola. Nos ha dejado, ha vivido muchísimos años y ya no está con nosotros. Desde aquí, desde Sálvame, desde este programa que tantas tardes has estado viendo, te queremos mandar un beso enorme y que descanses en paz".

Lola, el ejemplo de su hija

Han sido muchas las ocasiones en las que Paz ha hablado de la gran admiración que siente por su madre, con la que ha compartido hasta momentos televisivos épicos, como cuando grabó Mi casa es la tuya, el espacio de Bertín Osborne (65). Además, siempre que ha tenido ocasión, Padilla ha expresado en su red social todo lo que significaba su madre para ella, como cuando sopló sus 90 velas.

"La mujer que más ha trabajado en su vida, la más fuerte que conozco, la que ha dedicado toda su existencia a criar a 7 hijos, trabajando fuera y dentro de casa, con una mente moderna y conceptual. Sigue en la lucha con 90 años, es mi referente, miles de mujeres como ella son las que han hecho que hoy disfrutemos de algunos diferencias que tenemos con ella. Ella sufrió una guerra, ella empezó a trabajar siendo muy niña sirviendo en casa de señores, separada de su familia interna, ella no podía entrar en bares, ella no podía ir a un hotel sin estar casada y con el libro de familia, ella no podía ir al banco abrir una cartilla", escribió la humorista.

[Más información: Paz Padilla, empresaria de éxito (otra vez): así planifica su próxima aventura en los negocios]