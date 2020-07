Un amigo de Paco Porras desvela el motivo de su infarto: "Una de sus sobrinas se ha ahorcado"

Hace unos días, el vidente Paco Porras sufría un infarto de miocardio que lo obligaba a ingresar en el hospital Gregorio Marañón. Este pasado viernes, su gran amigo Tony Genil contaba detalles sobre cómo se encuentra Porras tras haber recibido el alta hospitalaria. Según el testimonio de esta persona, la vida de Paco Porras no ha sido nada fácil. Tony cuenta por qué cree que le han dado el alta: "Yo creo que se la han dado porque como los hospitales están saturados de gente... Ha estado tres días, pero debía de haber estado más tiempo". Durante sus días ingresado, Porras recibió importantes visitas, salvo una muy notable: la de Loli Álvarez. "La llamaron y no quiso ir", apunta Genil.

El humorista se ha abierto en canal sobre las razones por las que, según él, le ha dado un infarto a su amigo: "Me llamó y me dijo que había pasado muy mala noche y luego me dijo que se había muerto Ennio Morricone. Eso le ha caído a Paco muy mal porque es uno de sus ídolos". Además, Tony ha desvelado que una de sus sobrinas se ha ahorcado: "Sí, yo no sé por qué, pero se ha ahorcado y el sobrino, por un follón con la mujer, estaba en la cárcel. Fíjate, Paco con todo eso... le ha venido todo en la misma semana".

Paco Porras en una imagen de archivo. Gtres

Tras estas palabras de Tony, este anunciaba que Porras volvía a estar ingresado porque se encontraba de nuevo muy mal. De hecho, tuvo que ir una ambulancia a por él en un parque porque no podía mantenerse en pie. Su compañero de piso, Miguel, relata lo sucedido. Al parecer, por la mañana fue con él en busca de sus medicinas, pero ningún ambulatorio se las quiso dar por un problema burocrático. Miguel y Tony se han querido quejar públicamente de esto porque temen por la vida de su amigo.

Así ocurrió su ingreso

Fue el pasado martes cuando, estando en su casa, empezó a sentirse muy mal, con fuertes dolores y con incapacidad para respirar. El vidente bajó al restaurante que queda justo debajo de su edificio y desde ahí llamaron a una ambulancia que lo trasladó de urgencia al hospital Gregorio Marañón de Madrid. El televisivo lleva dos días hospitalizado en la UCI. Al llegar al centro clínico, lo operaron rápidamente y le insertaron un catéter, según desvelaron en el programa Sálvame Limón.

Su última aparición en televisión data del verano del año pasado. El futurológo confesó estar en la ruina y sentirse completamente solo y sin familia: "Me he quedado solo y paralítico". Del hecho de tener dificultades para caminar, Porras responsabiliza a Javier Cárdenas (50 años). En el año 2004, el periodista realizó una película como director, FBI Frikis Buscan Incordiar, donde tendía trampas a personajes como Arlequín, Carmen de Mairena o el propio Paco Porras.

El vidente Paco Porras preparando uno de sus conjuros. Gtres

Precisamente por eso no dudó en arremeter duramente contra el que fuera colaborador de Crónicas Marcianas. Paco Porras lo señala como responsable de haber quedado en sillas de ruedas durante más de un año. "He estado 14 meses en silla de ruedas. Desde aquí denuncio a Javier Cárdenas, me ha dejado lisiado, no puedo mover el brazo y él se ha llevado el dinero", declaró en público.

Paco Porras también desveló haberlo pasado tremendamente mal en el terreno personal y lloró la gran pérdida de su vida: la muerte de su madre. Su progenitora falleció poco después de la grave lesión que él sufrió y que lo llevó hasta la silla de ruedas. Tras perder a toda su familia, según su testimonio, también se quedó sin casa: "Estoy en la ruina", sentenció. Para concluir su entrevista, Paco Porras no podía por menor que dejar su huella brindando alguna información paranomal. Ante la atónita mirada de la presentadora entonces, María Patiño (48), el hombre que adivinaba el futuro a través de las verduras reveló lo siguiente: "Tengo un hijo de dos años y no me dejan verlo porque la abuela del niño parecía un hombre, tenía un bigote muy grande".

