Paco Porras, ingresado en la UCI tras sufrir un infarto de miocardio

Paco Porras, quien fuera una de los rostros más habituales de la televisión de los 90 y de principios de los 2000, ha sufrido un infarto de miocardio. Fue el pasado martes cuando, estando en su casa, empezó a sentirse muy mal, con fuertes dolores y con incapacidad para respirar. El vidente bajó al restaurante que queda justo debajo de su edificio y desde ahí llamaron a una ambulancia que lo trasladó de urgencia al hospital Gregorio Marañón de Madrid.

El televisivo lleva dos días hospitalizado en la UCI. Al llegar al centro clínico, lo operaron rápidamente, le insertaron un catéter, y ahora se encuentra estable, según ha desvelado este jueves el programa Sálvame Limón, que además tiene previsto realizarle un homenaje. Este pequeño tributo contará con testimonios de compañeros de la época conocida como Tamarismo -aquella era en la que Tamara-Ámbar-Yurena era la protagonista-.

El vidente Paco Porras preparando uno de sus conjuros. Gtres

Tal y como han desvelado personas cercanas a Porras, él tiene dos grandes referentes en en la vida, dos grandes fuentes de inspiración: Jesucristo y Ennio Morricone. Ha sido precisamente la muerte del grandísimo compositor italiano la que ha podido producirle, según su entorno, el disgusto y el posterior infarto de miocardio que lo ha llevado de urgencia hasta el citado hospital de la capital. El hecho de no seguir los consejos de sus médicos, que le recomendaron que dejase las dietas con abundantes grasas y el vino, se baraja como otra de las posibles causas.

Su última aparición en televisión data del verano del año pasado. El futurológo confesó estar en la ruina y sentirse completamente solo y sin familia: "Me he quedado solo y paralítico". Del hecho de tener dificultades para caminar, Porras responsabiliza a Javier Cárdenas (50 años). En el año 2004, el periodista realizó una película como director, FBI Frikis Buscan Incordiar, donde tendía trampas a personajes como Arlequín, Carmen de Mairena o el propio Paco Porras.

Paco Porras en 'Sábado Deluxe'. Mediaset

Precisamente por eso no dudó en arremeter duramente contra el que fuera colaborador de Crónicas Marcianas. Paco Porras lo señala como responsable de haber quedado en sillas de ruedas durante más de un año. "He estado 14 meses en silla de ruedas. Desde aquí denuncio a Javier Cárdenas, me ha dejado lisiado, no puedo mover el brazo y él se ha llevado el dinero", declaró en público.

Paco Porras también desveló haberlo pasado tremendamente mal en el terreno personal y lloró la gran pérdida de su vida: la muerte de su madre. Su progenitora falleció poco después de la grave lesión que él sufrió y que lo llevó hasta la silla de ruedas. Tras perder a toda su familia, según su testimonio, también se quedó sin casa: "Estoy en la ruina", sentenció.

Para concluir su entrevista, Paco Porras no podía por menor que dejar su huella brindando alguna información paranomal. Ante la atónita mirada de la presentadora entonces, María Patiño (48), el hombre que adivinaba el futuro a través de las verduras reveló lo siguiente: "Tengo un hijo de dos años y no me dejan verlo porque la abuela del niño parecía un hombre, tenía un bigote muy grande".

