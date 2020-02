La tragedia entre Rocío Carrasco y su hija, una máquina de hacer dinero: quién es quién en la familia

Este pasado jueves 20 de febrero veía la luz pública la sentencia del Juzgado de Menores en la que se detalla qué ocurrió aquel 27 de julio de 2012, día en que Rocío Carrasco (42 años) y su hija, Rocío Flores (23), se distanciaron para siempre y no se volvieron a ver. Ocho años después de aquel día de verano, se descubre la tremenda pelea doméstica que protagonizaron madre e hija y que terminó con la segunda denunciando los hechos en la Guardia Civil.

Tras ese aciago pasaje, muchas cosas han acontecido en esa familia de cuatro miembros para la que comenzaron los problemas. Demandas, juzgados, desafectos confesos, incomunicación entre madre e hijos... Dolor en definitiva, pero también se ha extraído a lo largo de los años un rédito económico, directo o indirecto, de esa tragedia a la que hoy se le pone fecha y protagonistas.

Y es que, hechos probados son las exclusivas en revistas del corazón, los platós de televisión que durante años han dado cabida a esta dolorosa trama entre madre e hija. Todo ello, envuelto en el recuerdo a la memoria de Rocío Jurado, a la que se le ha homenajeado en muchas ocasiones. Con la llegada de Fidel Albiac a la vida de Rocío Carrasco y la de Olga Moreno a la de Antonio David Flores (44), se explica a continuación quién es quién en esta historia y qué papel ha jugado y juega cada miembro.

1. Antonio David Flores

Antonio David y Rocío Carrasco en un montaje junto a las portadas que ha protagonizado él.

Cuando Antonio David y Rocío Carrasco rompen su matrimonio en 1999, comienzan los desfiles del ex Guardia Civil por los platós de televisión. Sabido es que no acabaron bien y que protagonizaron fuertes disputas por la manutención y la custodia de sus hijos. Flores vivió su época de mayor éxito televisivo. Tómbola, Salsa Rosa, El programa de Ana Rosa, Enemigos Íntimos y Sálvame -en la actualidad-, son algunos de los programas a través de los cuales Antonio David ha ingresado suculentas cantidades de dinero que nunca ha ocultado.

Fueron buenos tiempos para él. Según se llegó a publicar, Antonio David cobró a través de una sociedad el dinero ganado durante años en la pequeña pantalla. "Hablamos de 120.000 euros", se apuntó en Sábado Deluxe. Flores llegó a disfrutar de un sueldo mensual de 3.000 euros entre 2012 y 2015". En esa línea, se especificó: 624.000 euros por su trabajo en Crónicas Marcianas, 561.000 en A tu lado, 36.000 en Acorralados, 117.000 en Enemigos Íntimos, 36.000 en El programa de Ana Rosa, 499.000 en Mujeres y hombres y viceversa y 18.000 en Supervivientes.

En su último trabajo televisivo, Gran Hermano VIP, se embolsó 30.000 euros semanales. Todo ello sin contar con las múltiples portadas exclusivas en las revistas del corazón. Estas cantidades de dinero no han evitado, no obstante, que haya tenido que atravesar por severos problemas económicos. Así lo confesó Antonio David ante el juez hace unos años: "Estuve dos años y medio sin trabajar, pagaba todos los gastos y me embargaron mi casa. A partir de ahí no he levantado cabeza. No tengo medios suficientes para poder mantener a mis hijos". En la actualidad, y una vez saneado parte de su problema económico, se presupone que defenderá a su hija durante su concurso en Supervivientes.

2. Rocío Flores

Rocío Flores en una imagen tomada en 'GH VIP'. Gtres

Rocío Flores vivía alejada de los medios de comunicación hasta que en 2019 se colocó delante de las cámaras para ser la defensora de su padre en GH VIP. Se convertía, casi sin darse cuenta, en la auténtica revelación del concurso, por encima de su progenitor. Rápidamente, su relato conquistó a la audiencia. Solo el hecho de aparecer en pantalla le ha generado beneficios, pues gracias a ello le han salido otros trabajos. Tanto, que se ha convertido en la estrella de la nueva edición de Supervivientes. Una aventura gracias a la cual cobrará la misma cantidad que su padre en el VIP: 30.000 euros semanales.

Todo ello sin contar con el ascenso de seguidores que ha conseguido en su red social, con la que cuenta con 295.000 seguidores que van en alza y, por ende, el interés publicitario. En este tiempo de exposición mediática ha conseguido un gran éxito con Juice Plus, una empresa de suplementos y sustitutivos alimenticios que ha cambiado su vida en todos los aspectos. Esta empresa se traduce en grandes ingresos, pues se trata de una empresa con una estructura piramidal en la que cada paso va acompañado de una comisión mayor.

Además, las marcas publicitarias se han interesado mucho por ella. De entrada, ya ha colaborado con una clínica estética, con la que se ha hecho microblanding en las cejas, y con una marca de joyas. No cabe duda, está empezando a despegar en el mundo de las influencer.

3. Olga Moreno

Olga Moreno, sola y con marido posando en las revistas.

La mujer de Antonio David Flores siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano a nivel mediático, hasta 2016 y, muy en concreto, hasta que Antonio David ingresó en Gran Hermano VIP. Salió de la sombra del anonimato y posó vía exclusiva en una revista del corazón y se sentó en Sábado Deluxe para hablar de la lucha judicial de su marido y de su papel como 'segunda madre' de Rocío Flores y David.

Más allá del rédito económico que ha conseguido en el último año con esas intervenciones, hay que decir que Olga ha sido el apoyo económico y emocional de su marido en estos años de lucha judicial de este con Rocío Carrasco. De hecho, la presencia de Olga en la vida de los Flores se ha convertido en un auténtico bote salvavidas: "Para los hijos de Antonio David soy su salvación", aseguró la empresaria en 2016. Su negocio malagueño se ha convertido en un filón muy fructífero que, lejos de dar pérdidas, ha dado buenos resultados. Toda una ayuda para Antonio David en estos años, al que Hacienda le ha reclamado grandes cantidades de dinero.

4. David Flores Carrasco

David Flores Carrasco. Gtres

El hijo de Antonio David y Rocío Carrasco ha sido el único en todo este tiempo que se ha mantenido en un segundo plano mediático. Tan solo ha aceptado posar ante los medios cuando ha acudido a actos públicos en homenaje a Rocío Jurado y su rostro, popular desde que nació, ha aparecido en diversas revistas del corazón, pero nunca a cambio de un rédito económico, al menos no directo. Siempre rodeado de su hermana y padre, el joven considera a Olga Moreno como su segunda madre desde que en el verano de 2016 abandonara el hogar materno para reunirse con su padre.

5. Rocío Carrasco

Rocío en la portada de una revista, vía exclusiva, y en el programa 'Hable con ellas' en 2014.

La hija de Rocío Jurado, heredera universal de sus derechos artísticos, ha mantenido un perfil bajo a nivel mediático desde que en 2012 aconteciera el hecho de marras con su hija. Nunca ha hablado públicamente de la separación maternofilial ni tampoco ha hecho una exclusiva como consecuencia de este doloroso distanciamiento. En estos años de guerra con Antonio David, ha concedido contadas exclusivas y siempre en su revista de cabecera, en la que anunció su vida con Fidel Albiac y el posterior reportaje de la celebración.

En el ámbito televisivo, en 2014, año en que su hija cumplía la mayoría de edad, fichó por el programa de Telecinco Hable con ellas. En el programa aseguró una máxima que ha respetado hasta la fecha: "No soy amiga del conflicto. No me gusta la tensión, no me gusta el mal rollo... Soy dueña de mis silencios y esclava de mis palabras. Y a mí la esclavitud no me gusta". El único rédito económico, y legítimo, que ha extraído de estos años ha sido gracias a la memoria de su madre, a la que recientemente ha homenajeado con el musical Qué no daría yo por ser Rocío Jurado, entre otros trabajos.

6. Fidel Albiac

Fidel Albiac junto a Rocío Carrasco en una imagen de archivo. Gtres

Desde que conoció a Rocío Carrasco, siempre ha estado a su lado y, a nivel profesional, la ha apoyado en los trabajos en memoria a su madre y, precisamente, en este último musical es el director. Ha participado en algunos reportajes fotográficos junto a su mujer y nunca se ha pronunciado al respecto sobre la polémica que protagoniza Carrasco con sus hijos. En los últimos días, se ha conocido que Rocío ha dado, por fin, luz verde al museo en memoria de su madre en Chipiona, un proyecto que se ha ido retrasando en los últimos años por presuntas irregularidades en la gestión.

"Fidel vive de Rocío. Si no, ¿de qué?". En estos términos hablaba Amador Mohedano del marido de su sobrina en abril de 2018 cuando le preguntaban en televisión si tenía empresas. En aquella ocasión, esta afirmación hacía saltar a Terelu Campos (54) en una de las pocas veces que 'traicionaba' a la que considera su hermana. La colaboradora volaba de un plumazo el mito que persigue a Rocío y a Fidel sobre su presunta "vida desahogada" en una de las urbanizaciones más exclusivas y "sin trabajar". "Rocío no es millonaria ni puede vivir el resto de su vida sin trabajar. No veo ni he visto jamás a Rocío y a Fidel vivir en la abundancia. Llevan una vida austera y necesitan muy, muy poco para vivir", afirmaba de manera reveladora la hija de María Teresa Campos (78).

