Boris Izaguirre defiende a Rocío Carrasco y Fidel Albiac: "Son una pareja fantástica"

Boris Izaguirre (54 años) ha decidido posicionarse a favor de Rocío Carrasco (43) y dar la cara por su compañera en Lazos de sangre tras los ataques que está sufriendo públicamente por parte de la familia Mohedano-Jurado. El presentador asegura que la hija de Rocío Jurado es "maravillosa". "Me maravilla ella, su manera de hablar, de comportarse, su paciencia". De Fidel Albiac (47), el venezolano no duda en afirmar que es "un gran desconocido, con un sentido del humor extraordinario".

Mientras disfruta de una distendida velada en la 'nueva normalidad' de Madrid, el presentador atiende a los medios y no duda en defender a su amiga y a la cuestionada pareja de esta, que siempre ha permanecido a la sombra de la popularidad de la familia Jurado.

¿Cómo está siendo esta vuelta a la realidad?

Yo voy poco a poco adaptándome, mi idea es que la comparto con mi marido en mi casa es que tenemos que ir paso a paso, poco a poco, todos los días aprendiendo algo. Es la primera vez que doy una entrevista con mascarilla, esta me gusta tanto, me parece tan nocturna, es de Aldo Comas que es un chico maravilloso y su esposa Macarena es divina se le han ocurrido estas mascarillas que suavizan un poco su incomodidad.

Enhorabuena por el fichaje estrella de Rocío Carrasco.

Rocío es maravillosa, yo conozco a Rocío y Fidel desde hace muchos años, Fidel es un gran desconocido, con un sentido del humor extraordinario. De rocío qué te voy a decir, me maravilla ella, su manera de hablar, de comportarse, de su paciencia.

Rocío Carrasco es colaboradora en 'Lazos de Sangre'. Gtres

Muchos medios apuntan que cada vez que habla de un tema como la familia, lanza un mensaje o una indirecta. ¿Usted lo ve así?

Yo creo que no, Rocío está muy entregada a que el programa vaya bien y que ella también tenga un papel y una estelaridad en el programa magnífica. Eso es lo que le interesa, es una gran profesional, es muy como su mamá. Yo no conocí tanto a su mamá, me entristece, me habría encantado haberla conocido mas pero siempre siento con ella que ha heredado de su mamá un instinto escénico absolutamente natural y que lo pone en práctica continuamente.

Las Campos aseguran que ven a Rocío más hundida que nunca.

Para nada, yo la veo completamente elevada, yo no soy su amiga de campo, soy más amiga de ciudad.

Es usted de los pocos que alaba la figura de Fidel, recientemente Amador ha dado unas duras declaraciones, ¿cómo cree que le habrán sentado a Rocío?

No lo sé, no he querido fastidiarla con eso. La vamos a ver este miércoles en Lazos de Sangre, viene a colaborar en el programa y espero volver a ver a Fidel. Yo la verdad es que soy más amigo de ellos que de los otro Mohedano, sinceramente.

Amador Mohedano ha acusado a Fidel Albiac de "abducir" a Rocío Carrasco. Gtres

Amador apuntaba que Fidel es una persona fría y muy manipuladora que controla a Rocío Carrasco.

Ellos me pareen una pareja fantástica, muy enamorados y para nada fríos. Yo los veo más bien calientes.

¿No cree que Fidel tenga 'atrapada' a Rocío?

Son muy cómplices, muy unidos, han tenido todo en contra y no han dejado de estar juntos.

¿No cree que él pone impedimentos para que vea a sus hijos?

No, para nada, no lo sé. Yo de este tema ya no sé nada.

¿Responderá Rocío a Amador en Lazos de Sangre?

No, Rocío debería tener su propio Lazos de Sangre y a ver si Amador quiere colaborar.

[Más información: Amador Mohedano, sobre Rocío Carrasco: "Alguien con mucha ambición la ha abducido"]