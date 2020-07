Rocío Carrasco habla abiertamente sobre su vida en 'La Mañana' de TVE

Rocío Carrasco (43 años) ha vuelto aparecer en televisión y lo ha hecho este miércoles en el programa de La Mañana en TVE. La hija de Rocío Jurado se ha mostrado de lo más natural en el plató de televisión y ha hablado de la nueva entrega de Lazos de sangre, la saga Valenzuela Dibildos. Como bien se conoce, Rocío Carrasco es amiga íntima, desde hace muchos años, de Lara Dibildos (48): "He admirado a Lara toda la vida, éramos dos niñas cuando me hizo esa entrevista, cogimos vida similares y de allí hemos sido inseparables".

En la noche de este miércoles se tratarán temas de esta saga que siempre se han especulado en televisión y Rocío Carrasco estará en plató para hablar, en primera persona, de cómo ha vivido los diferentes acontecimientos de esa familia al lado de Lara: "Lara y yo coincidimos en muchas cosas en nuestra vida, cosas que no se saben y que yo esta noche voy a contar porque me ha dado permiso para contarlas. La gente tampoco sabe la relación que yo puedo llegar a tener con ella, hay cosas muy curiosas en su familia que nos han llevado a tener la amistad que tenemos hoy".

Rocío Carrasco junto a Cristina Fernández en 'La mañana'. TVE

Álvaro Muñoz Escassi (45) estará sentado esta noche en el plató de Lazos de Sangre como expareja de Lara Dibildos, pero atención, porque han dejado caer esta mañana que los dos podrían haber retomado la relación que un día zanjaron. En cuanto al estilismo que lució Rocío Carrasco en su debut en Lazos de Sangre, confiesa que: "Iba en chándal, yo no tengo redes sociales, pero me voy a tener que abrir un Instagram solo para que las marcas me vayan patrocinando. Los zapatos me los regaló Teresa Campos (79), yo tengo una debilidad especial por los zapatos, cada vez que llega mi cumpleaños, o las Navidades, estoy loca porque se que voy a tener unos Jimmy Choo".

Han emitido un fragmento en el que Lara cuenta lo difícil que fue para ella contarle a su padre que estaba embaraza y Rocío Carrasco ha aprovechado el espacio para explicar que la entiende perfectamente porque a ella también le pasó: "Nos ha pasado a todas, ese sentimiento a todas, yo no quiero contar la mía... ya la contaré, cuando hagan un lazos de sangre mío, ya lo cuento. A Lara le costó y a mí también".

La presentadora de La Mañana le ha preguntado a Rocío qué le parece que sean sus amigos los que la defienden públicamente en los platós de televisión: "Yo sufro, cuando hay personas que dicen 'de eso no he hablado con ella', es cierto, hay cosas de las que no hablo para que no se sientan en la obligación de contarlo. Yo lo paso mal, sufro. Yo me desahogo con muchísima gente en casa, donde no lo hago es públicamente".

En cuanto a si echa de menos a su madre, Rocío Carrasco confiesa que: "Toda la vida, todos los días, eso va con uno desde que uno abre el ojo por la mañana y lo cierra por la noche". En el último momento, han empezado a hablar de las revistas de corazón y Rocío rápidamente ha comentado: "Yo me voy a ir". Y es que, aunque esta semana no ha protagonizado ninguna polémica, ha preferido mantenerse al margen de todo.

