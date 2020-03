Amaia Romero, expulsada del chat de 'OT 2017': "Creo que nunca he hablado en el grupo"

Los grupos Whatsapp son un auténtico quebradero de cabeza para los exconcursantes de Operación Triunfo. Si el chat de OT1 fue noticia en muchas ocasiones por la ausencia de triunfitos como David Bisbal (40 años) o David Bustamante (37), ahora otro chat grupal ha sido noticia por la eliminación de una de las concursantes más aplaudidas de la edición 2017.

Y es que Amaia Romero (21), ganadora de Operación Triunfo 2017, ha descubierto durante la grabación del espacio #Unacañacon de Mahou, en el canal de Youtube de la influencer Carolina Iglesias (26), que la han echado del grupo llamado 'Amiguetes'. Un chat en el que se encuentran compañeros y amigos de Amaia como Roi (26), Ana Guerra (26) y Aitana Ocaña (20), con la que comparte hasta un tatuaje que se hicieron tras salir de la Academia de OT.

La cantante se disponía a enviar un audio al chat grupal de sus antiguos compañeros de edición cuando, sorprendida, comprobaba que no podía comunicarse con ellos porque la habían eliminado. "Creo que nunca he hablado en el grupo", confesaba antes de abrirlo.

Tras confirmar que ya no formaba parte de la conversación, la de Pamplona decidía enviar un audio a Roi: "Hola Roi, soy Amaia y estoy aquí con Carolina. Estamos aquí en la entrevista y bueno, iba a mandar un audio al grupo de amiguetes, pero he visto que me eliminaron", comentaba. "Envíales un beso de mi parte, nos vemos pronto", concluía Amaia, que se ha tomado con humor el no formar parte del chat de antiguos concursantes.

Lo cierto es que el distanciamiento entre Amaia y sus compañeros de edición se ha ido evidenciando a lo largo de los meses con las diferentes apariciones públicas y declaraciones de los 'triunfitos'.

La última prueba de la aparente 'ruptura' de la ganadora con la mayoría de sus compañeros se produjo en la gala de los premios Odeón el pasado mes de enero, cuando la de Pamplona se sentaba junto a Aitana (20), con quien sí mantiene una estrecha amistad, y María Villar (27), de OT 2018, mientras el resto del elenco de la edición de 2017 disfrutaba de la gala en compañía en otra zona del recinto.

Aitana es una de las pocas excompañeras con las que Amaia mantiene relación. Gtres

Además, en lo profesional Amaia Romero tampoco parece haber hecho piña con los exconcursantes de OT 2017. La cantante, que no es muy activa en redes sociales, no ha promocionado los trabajos de sus excompañeros, mientras que sí lo hizo, por ejemplo, con el lanzamiento del single de María Villar -de nombre artístico María Escarmiento- pese a que no formó parte de su edición.

[Más información: De Rosa López a Famous: así viven actualmente los ganadores de 'Operación Triunfo']