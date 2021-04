Jesús Sánchez, la expareja de Marina García, positivo en Covid

Jesús Sánchez Seda (25 años), expareja de Marina García (21), participante de La isla de las tentaciones, ha dado positivo en coronavirus. El polémico concursante de la última edición del reality de Telecinco ha utilizado su cuenta oficial de Instagram, donde ya tiene más de 415.000 seguidores, para informar a todos sus followers de cómo se encuentra tras haber contraído el virus.

"Ya que me estáis preguntando algunas personas por qué no salgo en ningún vídeo, por qué no estoy por Instagram... Tengo que deciros que tengo el Covid desde hace tres días", ha comenzado relatando el sevillano. Además, ha expresado que, aunque se encuentra más o menos bien, sí que es cierto que se siente ahogado.

Jesús informando a sus 'followers' de que tiene coronavirus.

"La verdad es que estoy muy ahogado. Me cuesta bastante hacer las cosas. Estoy todo el día viendo películas, jugando a la Play, chateando y poco más... Así que... A recuperar y poquito a poco. Gracias a Dios, vivo solo y no puedo contagiar a nadie. Besitos para todos", concluía.

Fue hace exactamente seis días cuando Jesús Sánchez hacía su última aparición pública en televisión. Lo hizo en el debate final del programa que le ha dado la fama y ahí, con Sandra Barneda (45) como anfitriona de excepción y presentadora, ajustó cuentas con quien fuera su pareja hasta hace unos meses, Marina García.

La joven sevillana encontró el amor -o al menos eso creía ella- en los brazos de otro hombre durante su experiencia en el formato de Cuarzo grabado en República Dominicana. Efectivamente, así, Marina inició un idílico romance con el barcelonés Isaac Torres (25), quien finalmente, ya fuera del programa, acabó traicionándola, a su vez, con una de sus mejores amigas, Lucía Sánchez (26).

Jesús Sánchez Seda en una imagen de sus redes sociales.

La tensión en ese encuentro se podía cortar con un cuchillo. Apenas unos días antes había tenido lugar La isla de las tentaciones: seis meses después, el programa donde los participantes contaban cómo había sido su vida en el tiempo en el que se grabó el reality y se emitió. El look de Jesús en aquel momento provocó las mofas de Isaac en este tenso encuentro cara a cara. "El piso de Sitges nos lo consiguió Jesús con esa corbata rosa que llevaba de empresario". "Tú ibas vestido de payaso, que es lo que eres", replicó el aludido, momento en el que intervino su compañero y amigo Manuel en su defensa.

Jesús Sánchez e Isaac Torres, conocido como Lobo, en 'El debate de las tentaciones'.

Jesús Sánchez Seda y Marina García llevaban algo más de cinco años de relación. De hecho, el vínculo entre los padres de ella, José Luis (42) y Yolanda, con su exyerno es prácticamente paternal, pues lo siguen queriendo como a un hijo. Su romance se quebró con esta experiencia televisiva que, además, trataba precisamente de eso: poner a prueba una relación de pareja.

