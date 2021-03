‘La isla de las tentaciones’: Lucía “traiciona” a Marina y confiesa que tiene algo con Isaac

Telecinco ha alargado al máximo esta tercera edición de La isla de las tentaciones, y así, este lunes emitió una nueva entrega del Debate de las tentaciones. Una entrega que tenía un interés especial para los seguidores del formato, ya que se habían publicado unas fotos de Isaac junto a Bela, una de las solteras.

La bomba informativa, sin embargo, tuvo a otros protagonistas. Manuel, que entró al programa como pareja de Lucía, ya avanzó que iba a decir algo muy inesperado, y que afectaría a alguien en plató. Entonces su ya ex le advertía que su vida era suya, y que tenía ella misma a contarla.

Finalmente, Lucía reveló que estaba con Isaac, ‘Lobo’, uno de los tentadores que más peso han tenido en la edición. “Cuando llego a España, desde la primera noche, no puedo dormir y no me acuerdo de Manuel. Se me viene todo el rato Isaac a la mente”, confesaba la andaluza.

Según su relato, la cosa fue a más, y se lo confesó a Marina (quien protagonizó con Isaac un tórrido video sexual en el programa), a la que dijo que estaba sintiendo algo por su chico. Marina, sin embargo, quitó hierro al asunto, creyendo que la cosa no iría a más. “Marina me dijo que no pasaba nada y que lo sabía desde el primer momento pero no me había dicho nada”, explicó.

Lucía y Marina han perdido la relación #TentacionesDBT10 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/H5QYkuFSmu — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 29, 2021

Recordemos que Marina entró a La isla de las tentaciones con Jesús, pero le dejó por Isaac, con el que se trasladó a vivir a Barcelona una vez acabó el programa. Sin embargo, tras un mes juntos, él le pidió un tiempo, y en esa pausa coincidió con Lucía en Madrid, y entre ellos surgió la chispa. A la vez, saltaron los rumores que apuntaban a que Isaac tenía algo con Bela.

Finalmente, Marina contactó con Lucía para saber qué había ocurrido, pero la que fue su compañera de programa no fue capaz de explicarle nada. Ese silencio fue lo que más dolió a Marina, que en el plató confesaba estar “destrozada” y sentirse “traicionada y engañada” por Lucía e Isaac. Además, asegura que ha hablado con Isaac y que está arrepentido de esta relación, pues “estando con ella (Lucía) pensaba en mí”.