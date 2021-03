Qué pasa en los capítulos de 'Love is in the air' de este martes 30: resumen, fotos, horario

Avance en fotos de los nuevos capítulos de 'Love is in the air': Eda se marcha

Por tercera semana consecutiva, Mediaset España ha decidido reducir la emisión de Love is in the air sólo a la noche del martes, de 22 a 01:15 horas. Hasta hace unas semanas, la serie ocupaba las noches de los martes y los miércoles.

De esta forma, las fans de la serie protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel podrán ver menos capítulos en abierto de los que venían viendo hasta ahora.

Esto se debe a que Telecinco se está "acercando a la emisión original en Turquía por lo que ha sido necesario cambiar la frecuencia en la emisión". Actualmente, en el país otomano están emitiendo el capítulo 37 y en España van por el 22.

reducir el número de capítulos que sube a su plataforma de pago Mitele PLUS, lo que ha enfadado a sus seguidores. la decisión de Mediaset España deque sube a su plataforma de pago Mitele PLUS, Es lo que mismo que ha ocurrido con

la plataforma de pago ha cambiado sus condiciones , pasando a sólo subir nuevos episodios lunes, miércoles y viernes en vez de uno al día. Desde hace unas semanas,

En estos momentos, Mitele PLUS tiene subido a su plataforma hasta el episodio 70 titulado El plan de Selin, en marcha, el cual no se podría ver hasta dentro de dos semanas.

Sinopsis

Pero, ¿qué capítulos se emitirán este martes 30 de marzo? Según la programación mandada a los medios por Telecinco, la cadena comenzará la emisión de Love is in the air con el capítulo 64 que lleva por título Eda se marcha

La noticia de que Eda se marcha de la empresa en cuanto lo haga Efe ha pillado totalmente de sorpresa a Serkan. El arquitecto enloquece ante la idea de no volver a verla y pide ayuda desesperada a Engin, que intentará obligar a Eda a trabajar codo a codo con él.

Sin embargo, las cosas no saldrán como espera y tendrá que cambiar rápidamente de estrategia para poder quedarse con su ex. "Mi prioridad es Eda", le dirá a su socio, que por primera vez verá como confía ciegamente en él.

Pero Serkan no es el único que tiene un plan. Eda también tiene el suyo para alejarse definitivamente del empresario. Tras un difícil reencuentro después de su cita fallida y un cruce de reproches, la florista dejará claras sus intenciones. "En cuanto Efe se vaya yo también me iré". ¿Conseguirá Serkan que cambie de opinión?

Ya en el capítulo 65 titulado ¿Quién filtró el acuerdo de Serkan y Eda?, Ceren, como abogada de Serkan, no va a parar hasta dar con el culpable de la filtración del acuerdo de compromiso. La amiga de Eda cree que Selin es la responsable y no dejará que se salga con la suya.

Por último, en el episodio 66 titulado Todo se puede arreglar, Serkan estuvo esperando a Eda toda la noche en un restaurante y alguien le tendió una trampa para que la arquitecta no apareciese por allí. Ahora, el empresario buscará al culpable.

Fotos de los capítulos 64, 65 y 66

También te puede interesar...