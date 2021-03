El estremecedor relato de Xuxa sobre la Covid-19: “Yo maté a mi madre”

Noticias relacionadas Sonia Martínez: de su despido de TVE por hacer topless a su infierno en la droga

La cantante y presentadoora María Da Graca Meneghel, conocida por el nombre artístico de Xuxa, ha utilizado sus redes sociales el pasado fin de semana para lanzar un mensaje para concienciar sobre la pandemia mundial del coronavirus. Así, la que fuese “la reina de los bajitos” de los programas infantiles de Telecinco durante los años 90 narró cómo había “matado” a su madre tras contagiarla de la Covid-19.

En su relato, Xuxa explicaba que tras estar con unas amigas en la playa abrazó y besó a su madre, saltándose las recomendaciones de distancia. “Mi madre se contagió de Covid. Yo maté a mi madre”, aseguraba.

Luego explicaba que ese episodio era falso, que no le había sucedido directamente a ella, pero sí a otras personas. “Estamos en el peor momento de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución”, decía la intérprete de ‘Ilarié’ o ‘La danza de Xuxa’.

“Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio. Combate la banalización, el negacionismo y el abandono”, pedía a sus seguidores, haciendo hincapié en recomendaciones como quedarse en casa y utilizar siempre la mascarilla. “Ahora es un esfuerzo para nosotros salir de esto mientras no llegue la vacuna”, continuaba diciendo.

Su particular mensaje creó controversia, sobre todo porque poco antes Xuxa había pedido que se probasen las vacunas y medicamentos contra el coronavirus en presos. “En mi opinión, creo que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas mal y que está ahí pagando sus errores para siempre en la cárcel, y que podría ayudar en esos casos para experimentos”, aseguraba en ese sentido. “Creo que al menos los presos servirían para alguna cosa... Para ayudar a salvar vidas”, dijo durante una retransmisión en directo de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, palabras por las que luego tuvo que pedir disculpas.