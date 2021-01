Quién es Manuel, concursante de 'La isla de las tentaciones 3'

La isla de las tentaciones volverá a poner a prueba a cinco nuevas parejas que formarán parte -junto a los solteros y solteras- de la tercera edición de este reality estrella de Mediaset. Manuel y Lucía son dos de los participantes que se adentrarán en esta aventura.

Estos dos jóvenes conforman una de las parejas más conocidas de Puerto Real, en Cádiz. Manuel, de 29 años, es un gran amante de la fiesta y las mujeres, una vida que decidió aparcar cuando conoció a Lucía, a la que considera el primer amor de su vida.

La relación de Manuel y Lucía ha estado marcada por una infidelidad de él. Mediaset

Sin embargo, hace casi un año el gaditano acabó sucumbiendo a la tentación y le fue infiel a su chica. Este desliz puso en jaque su relación y, aunque han seguido juntos, los celos han marcado su vida posterior.

Lo cierto es que Manuel es conocido en su pueblo por sus múltiples conquistas. Esta imagen genera inseguridad en su novia, que aunque ha perdonado su infidelidad no logra confiar en que su chico haya cambiado.

El concursante llega al programa dispuesto a demostrarle a Lucía que ninguna tentación será capaz de apartarle de su camino. "Lo último que quiero es que sufras", le dice a su novia antes de separarse en la isla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manu González (@manugrodri)

A Manuel le encanta viajar y esculpir su cuerpo en el gimnasio. No obstante, quiere huir del estereotipo de conquistador y demostrar que es un chico sensible y enamorado de su pareja. Tanto es así que el joven no ha podido contener las lágrimas al despedirse de su novia en el reality. El tiempo dirá si durante su estancia en la villa sigue teniéndola tan presente para poder salvar su relación.