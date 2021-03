Carlos Algora, de 'La isla de las Tentaciones', en libertad con cargos por abuso sexual: dio positivo en Covid

Carlos Algora, el concursante de La isla de las tentaciones, ha sido puesto en libertad con cargos este miércoles tras ser detenido por un presunto abuso sexual. Tal y como ha podido conocer JALEOS en primicia, ha sido el juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria -la instrucción número 7, del que es titular el magistrado Javier García Sotoca-, quien lo ha puesto en libertad tras este supuesto abuso con acceso carnal. Algora, que ha dado positivo en Covid-19 y se encuentra asintomático, tiene la obligación de comparecer todos los lunes ante el juzgado que lleva el caso en la Comunidad de Madrid y se le ha retirado el pasaporte.

El concursante ya ha comparecido de forma telemática. Carlos era detenido por la Guardia Civil por su supuesta participación en los abusos sexuales a una mujer durante una fiesta ilegal en una casa de Colmenarejo (Madrid). El tentador había sido detenido junto a otros dos hombres, también sevillanos, por haber supuestamente drogado a esta mujer que denunció haber sufrido abusos por parte de varios individuos, sin su consentimiento, el pasado febrero.

Algora en una imagen de sus redes sociales.

El delito que se les imputa es abuso sexual y no agresión sexual porque los tres detenidos no habrían ejercido ni violencia ni intimidación contra la víctima, sino que se habrían aprovechado de su estado casi inconsciente para mantener relaciones con ella. Los hechos se produjeron el fin de semana del 13 al 14 de febrero en una casa de Colmenarejo, en la que había numerosos asistentes, entre ellos, "niños bien de los que salen en La isla de las tentaciones, chicos y chicas guapas, influencers", según explicaron los investigadores.

La joven francesa, que es estudiante de intercambio, y su compañera de piso, una española amiga de Carlos, fueron invitadas a una fiesta multitudinaria. Primero quedaron en la discoteca Tiffanys, Algora era el organizador, y después, al acercarse el toque de queda, la fiesta se trasladó al chalet de Colmenarejo, una localidad a 37 kilómetros de Madrid. Varios agentes policiales se personaron en la vivienda tras recibir el aviso del dueño de la propiedad, que estaba observando todo a través de las cámaras de seguridad que tiene instaladas.

Tras conocerse los presuntos hechos, Mediaset y la productora del programa, Cuarzo Producciones, han emitido un comunicado aclarando que los hechos investigados no tienen relación con el reality, que todavía se encuentra en emisión, y del que han decidido "eliminar" la "presencia" del joven.

Unas horas después de conocerse la noticia, el grupo de comunicación y la productora del mencionado programa han expresado "que los hechos investigados que lo relacionan (a Carlos Algora) con la presunta comisión de un delito en su ámbito privado no tienen relación con La isla de las tentaciones", que se grabó el pasado mes de agosto. No obstante, han decidido "eliminar su presencia en el programa hasta que la investigación concluya". "Manifestamos nuestra condena y tolerancia cero ante cualquier tipo de agresión sexual, situaciones que lamentablemente aún se producen en nuestra sociedad", rezan las últimas líneas del texto.

Declaración conjunta de Cuarzo Producciones y Mediaset España

Carlos Algora no es la primera vez que se tiene que enfrentar a ser acusado de un delito. Según relató Miguel Frigenti en Sálvame, Algora acumula varias denuncias, una de ellas por haber suplantado la identidad de varias personas, entre ellas la de un actor porno, Christan Diamond, por el que presuntamente se hacía pasar para conseguir contenido erótico de distintas mujeres. "Carlos contactaba con varias chicas y, como no querían quedar con él, se hacía pasar por el actor de cine para adultos. Una de ellas descubre que no es él y lo denuncia por suplantación de identidad", ha asegurado el colaborador de Sálvame.

