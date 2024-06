La esperada reconciliación de Ángel Cristo y Aurah Ruiz tras 'Supervivientes': "Pasé contigo los mejores momentos"

Aunque De viernes tuvo la exclusiva de la reacción en directo de Terelu Campos al embarazo de su hija, Alejandra Nieto, hubo más momentos para comentar que ocurrieron en el magacín nocturno. Ángel Cristo Jr. y Aurah Ruiz volvían a verse las caras en el formato producido por Mandarina. Ambos exconcursantes de Supervivientes 2024 enterraron el hacha de guerra y decidieron hacer las paces.

Ambos tuvieron muchas discusiones durante su aventura en Honduras y han sido la multitud de veces que ha habido una gran tensión entre los dos. A pesar de haber tenido una amistad al inicio del concurso, las fuertes confrontaciones que vivieron después provocaron que este vínculo se rompiese. En esta ocasión, el magacín presentado por Santi Acosta y Bea Archidona los ha reunido y han tenido la ocasión para preguntarse la falta de entendimiento entre ambos.

De hecho, al inicio del programa, el hijo de Bárbara Rey y la modelo ni siquiera se saludaron y fueron muy claros sobre lo complicado que iba a ser reconducir su amistad. Es más, ambos exconcursantes entraron al plató con semblante muy serio y señalando que no había nada que hablar entre los dos. Después de tomar sus asientos en el programa, Acosta y Archidona buscaron un acercamiento, invitándoles a decirse hola.

Fue la canaria la que tomó la iniciativa y la que le dio dos besos a su excompañero. Sin embargo, eso no impidió que el ambiente siguiese tenso. Tocó abordar las disculpas, con Aurah Ruiz recordando ya había pedido perdón muchas veces y que el hijo de la vedette no lo había hecho todavía. Éste no dudó en entonar el mea culpa y, además, quiso aprovechar por qué no se había disculpado hasta el momento.

“No quería hablar desde el rencor, enfadado y decir cosas que realmente no pensaba”, expresó después de pedir perdón a la modelo. Tras esto, el hermano de Sofía Cristo reconoció que había sentido una conexión muy fuerte con la esposa de Jesé Rodríguez en lo referente a amistad. El madrileño confesó que le había comentado a la canaria temas que no había hablado con nadie.

Aurah Ruiz y Ángel Cristo Jr. en 'De viernes'.

“Me duele en el alma todo esto, por eso estoy sentada delante de ti y te voy a hablar desde el corazón”, respondió Aurah, recordando después cómo había sido esa amistad inicial y que quería arreglar las cosas con él. “Conocí un Ángel encantador, una persona que ha vivido muchas cosas que no puedo ni hablarlo porque son graves”, expresó, abordando así lo que había dicho el hijo de Bárbara Rey sobre temas que no había compartido con nadie más.

Finalmente, ambos tuvieron un honesto cara a cara y reconocieron que no actuaron bien el uno con el otro. Gracias a ello, decidieron dar una nueva oportunidad a su amistad. De esta forma, pudo verse en directo la reconciliación. “Los momentos más bonitos los he pasado contigo”, dijo el marido de Ana Herminia.