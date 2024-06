La dura respuesta de Ángel Cristo Jr. a las acusaciones de Carmen Borrego: "Me gusta el humor negro"

Ángel Cristo Jr. sigue sembrando la polémica y sacando provecho a su paso por Supervivientes. El hijo del domador y la vedette volvió a sentarse en De viernes, donde ha vuelto a lanzar dardos contra su madre y contra sus antiguos compañeros de concurso en el reality de supervivencia. En esta ocasión, el dardo ha ido contra Carmen Borrego, quien reveló una anécdota nada agradable sobre la pareja de Ana Herminia.

Fue en Así es la vida donde la colaboradora reveló que el hijo de Bárbara Rey intentó conseguir un descuento para él y su pareja a costa de su nombre. Una dura acusación que tuvo respuesta en el magacín nocturno que conducen Santi Acosta y Bea Archidona. La tía de Alejandra Rubio comentaba algo que le había dicho en el centro de bronceado al que acude habitualmente.

“Yo he ido hoy al sitio que normalmente me dan rayos y yo pago religiosamente, no tengo ningún trato de favor”, explicaba la hermana de Terelu Campos para después revelar que Ángel Cristo Jr. había acudido al mismo centro y que buscó aprovechar que la conocía para buscar algún tipo de descuento.

“Y me dice la chica que me atiende: ‘Ha estado un compañero tuyo aquí y me ha dicho que viene de tu parte. Ha dicho, ‘quiero que me hagas el mismo precio que a Carmen, a mí y a mi mujer'”, explicaba, para después señalar que la trabajadora le comentó que se trataba del hermano de Sofía Cristo. Sandra Barneda expresó su perplejidad: “¡Esto es un bombazo!”

La también colaboradora de Vamos a ver compartía que le sorprendía dicha demanda, dado que no tiene una buena relación con el hijo de Bárbara Rey. “Estoy harta de escucharle que si Carmen Borrego no sé qué, que si Carmen aquello y luego la utilizas para darte rayos UVA”, expresó visiblemente molesta, tildando al hijo de Ángel Cristo de “jeta”.

Ángel Cristo Jr. en 'De viernes'.

En su paso por De viernes, el exconcursante de Supervivientes 2024 quiso aclarar lo que él consideraba como un malentendido. “Me comentó que había una máquina Turbo, como mi bañador, y me dijo que iba a Majadahonda. Yo toda la vida he ido allí, casualmente hemos coincidido”, expresaba en De viernes.

“Me acerqué, sin pedir ningún descuento, y dije: ‘Me ha dicho ‘la Borrego’ que tenéis una máquina de turbo de maravilla que va… ¿Tenéis un hueco? Que no quiero perder el moreno de la isla”, dijo en su habitual tono sarcástico. “Pero, ¿de verdad es tan caro? Porque una cosa es gastar dinero y otra cosa es ser tonto. ¿No habrá algún descuento?”, agregó.

El hijo de la vedette aclaró finalmente que no pidió descuento alguno en nombre de la hermana de Terelu Campos. “Pero yo no pedí el descuento de la Borrego, es la realidad. A mí me gusta el humor negro”, concluyó.