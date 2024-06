Ángel Cristo contra Bárbara Rey y Sofía Cristo: "He comido más en 'Supervivientes' que con mi madre"

Parece que es imposible no despegarse de las polémicas que provoca Ángel Cristo Jr. Su expulsión disciplinaria en Supervivientes, en la que casi provoca un conflicto diplomático al saltarse el perímetro de seguridad y hacer que el ejército de Honduras tuviese que intervenir, y sus incendiarios comentarios contra sus compañeros de reality (especialmente los ataques machistas y misóginos a participantes como Aurah Ruiz o Marieta) han provocado que atraiga y espante a la audiencia por partes iguales.

De ahí, que se haya sentado de nuevo para De viernes. El hijo del domador y la vedette ya venía con muy malos modos desde su aterrizaje en Madrid. De hecho, a la hora de conversar para el magacín nocturno presentado por Santi Acosta y Bea Archidona no ha dudado en cargar duramente tanto contra su madre como contra su hermana Sofía. A pesar del mensaje conciliador de Bárbara Rey, su hijo no parece dispuesto a una tregua.

“Le deseo lo mejor del mundo, pero ha tenido muchas oportunidades para demostrarme que me quería de verdad y nunca lo ha hecho. Dese que los años de vida que le queden, que los viva muy feliz y que me deje en paz”, expresó, para después decir que jamás pensó en su madre durante su aventura en Cayos Cochinos. “En la isla no me he acordado en ningún momento de ella, solo de Ana, de mis hijas y de mis gatitos”, sentenció.

Ángel consideraba que ni su madre ni su hermana van a denunciarle. “No se atreven a denunciarme, porque cuando declaras delante de un juez tienen que decir la verdad, y, además, saben las pruebas con las que cuento”, expresaba, para después llegar a decir que su progenitora no lo alimentó bien cuando vivió bajo su cuidado. “En Supervivientes he comido muchísimo más que lo que comía con mi madre. Y he estado días, y días sin comer”, ha confesado.

“Mi madre nos ha obligado a darle besos en la boca, en mi caso, hasta la madurez, y era una obligación, porque si me negaba había una discusión”, llegó a expresar. Santi Acosta le fue compartiendo las intervenciones de su madre en los medios desde que entró en el reality. En uno de los cortes, se ve las famosas declaraciones en las que la vedette decía que su hijo estaba "muerto” para ella. Esto hizo que Ángel cargase más contra su madre. “Que no me resucite cada vez que necesita dinero, si dice que estoy muerto para ella”, reaccionó.

Sobre el significado de la bandana roja que ha llevado a lo largo del concurso, el exparticipante de Supervivientes quiso ser tajante. “Me parece muy retorcido y muy bajo, que asocie esa cinta roja con el maltrato o con mi padre, en ese sentido, porque lo que hace es quedar mal”, expresó, para después atacar de nuevo a su madre. “Ella iba a ver a mi padre al hospital de cara a la galería, le importaba solo la opinión pública y la prensa, no la pena”, confesó.

Para su hermana Sofía tuvo también muy duras palabras. Tildó a la DJ como “víctima” de su madre y avisó de que la relación con Sofía “está totalmente muerta”. De hecho, respondió a las insinuaciones sobre la presunta apología que podría haber hecho al portar la bandana de su padre.

“Tanto mi hermana como mi madre me han querido tachar de agresivo y violento todo este tiempo. Yo no hago apología [del maltrato] por ponerme una cinta que usaba mi padre para trabajar, ¿qué chorradas dice esta chica? ¿Qué está diciendo? Esto ya pasa los límites de la absurdez, ya no saben cómo defenderse”, respondió.

Sobre las insinuaciones que hizo contra su hermana, declarando que podía “tener una recaída” en las drogas “en situaciones de estrés”, Ángel Cristo Jr. se reafirmó. “Todas las personas que se han rehabilitado viven en una lucha constante. Además, sigue trabajando en la noche, que ningún terapeuta le recomendaría que siguiese haciendo ese trabajo, donde está expuesta totalmente a lo que ella no debe estar”, señaló.

A pesar de ser también expulsado disciplinariamente de un reality, el hijo del domador y la vedette no ha tenido problema en criticar a su hermana por haber sido eliminada de la misma forma de otro reality, “Ahí queda retratada. La echaron de Secret Story por violenta. Por lo tanto, queda retrata quién es la agresiva y quién es la violenta”, expresó.

“Mi hermana no ha sabido aprovechar los colegios tan caros, con el dinero de los chantajes al rey. Porque, yo creo, que no tiene ni idea de lo que es el Síndrome de Estocolmo”, agregó para después decir que Sofía jamás se preocupó de su padre. “Mi hermana no ha cuidado a mi padre en ninguna ocasión, solamente le ha gustado ir al circo a pasárselo bien, porque tenía la libertad que no tenía en mi casa”, exclama.

“Que no diga tonterías, porque la mayoría de las veces que ha ido al circo, era, cuando era joven y se lo pasaba bien y era divertido, y luego, cuando era adolescente, porque ahí había dinero y droga”, zanjaba.