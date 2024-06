Bea Archidona frena a Carlo Constanzia por sus graves ataques a Lequio: "Ha puesto a parir a mis hijos"

El plató de De viernes ha tenido un invitado excepcional: Carlo Constanzia padre. El aristócrata rompía un silencio de 20 años poniéndose delante de las cámaras. El empresario italiano elegía el espacio nocturno producido por Mandarina como el escenario ideal para lanzar una contrarréplica contra las personas que han atacado a sus tres hijos, Carlo Jr., Pietro y Rocco. Los tres vástagos han tenido problemas con la Justicia y el conde estaba dispuesto a defenderlos como padre.

Eso implicó lanzar fuertes acusaciones contra Alessandro Lequio. El también aristócrata ha sido uno de los más críticos con los Constanzia y no ha dudado en lanzar polémicos comentarios en su labor de colaborador en Vamos a ver. De ahí, que se viviese una tensión máxima con su presencia en el programa que conducen Santi Acosta y Bea Archidona.

Es más, el aire casi podía cortarse con un cuchillo en la parte final de la entrevista. Aunque los problemas de Carlos Jr. están solucionándose, el aristócrata tiene otro frente abierto con sus otros dos hijos. Y es que tanto Pietro como Rocco han sido acusados de un presunto intento de asesinato. Tras dar su opinión sobre lo que se está viviendo, el empresario no dudó en cargar duramente contra el ex de Antonia Dell’Atte.

Lequio ha sido crítico con el caso y no ha dudado en dar su opinión al respecto durante sus intervenciones en Vamos a ver, en calidad de colaborador del medio. Constanzia ha querido tirar de hemeroteca para atacar a su compatriota. Lo ha hecho a través de un libro biográfico no autorizado publicado en 1999 y que escribió Ruth Baza. El empresario recordó los capítulos más turbios del escrito.

En el libro, había declaraciones de Lequio sacadas de artículos. Fue al citar uno cuando fue interrumpido por Bea Archidona. “También ha ido a programas como Tómbola donde dijo: 'Sí, yo he tirado 'bofetones' a las mujeres. No veo que haya nada de malo’”, declaraba cuando la presentadora le pidió que se contuviera. “Carlo, a ver, un momento. Tú, acabas de decir, que quién es Alessandro Lequio para hablar de tu vida, y estás haciendo lo mismo con él”, le exclamó.

Carlo Constanzia Sr. en 'De viernes'.

"No existe sentencia"

Constanzia no dudó en lanzar una réplica. “¡Hombre! Lo ha hecho él, ¿no lo puedo hacer yo o cómo funciona esto? Ha puesto a parir a mis hijos, así, gratuitamente, ¿y no puedo explicar quién es Alessandro Lequio?”, le espetó el empresario a la periodista. Archidona no dudó en recordar que el ex de Ana Obregón se limita a ejercer de tertuliano y en expresar su opinión como tal.

“Él trabaja como colaborador en esta casa de televisión y opina sobre los vídeos y sobre los temas que se plantean”, justificó Archidona. Constanzia no cejó en su ataque. “Me da igual, si tenéis un maltratador de colaborador, es vuestro problema, no el mío”, expresó. “No hay ninguna sentencia por malos tratos a Alessandro Lequio. Aquí no aprobamos ninguna violencia”, le frenó en seco la presentadora.