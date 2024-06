Carmen Borrego rompe a llorar en en ‘Así es la vida’ por el cumpleaños de su hijo: “No quiero, no estoy bien”

Carmen Borrego ha trabajado en el programa Así es la vida este miércoles 12 de junio, como en tantas ocasiones. Sin embargo, hoy se enfrentaba a una de sus tardes más complicadas en televisión, pues su hijo José María Almoguera cumple 35 años, y la relación entre ellos no es, precisamente, idílica. Recordemos que mientras Carmen estaba en Supervivientes, él dio una entrevista cargando duramente contra la hija de María Teresa Campos.

“Yo ya dije hace unos días que el mes de junio era un mes difícil para mí. Hace 34 años estaba a punto de nacer… no quiero, no quiero, no estoy bien”, decía Carmen, sin poder aguantarse las lágrimas en ese momento. Quería confirmar así que, efectivamente, había felicitado a su hijo.

Los presentadores del magacín, Sandra Barneda y César Muñoz, se levantaron para calmar a su compañera. “Es que se revuelve todo, se revuelve todo…”, atinaba a decir, apenada, la hermana de Terelu Campos.

Carmen explicó que está siendo un año difícil para ella, y en el que ha vivido un duro golpe familiar cuando estaba en pleno luto por la muerte de su madre. “Algo que me parece injusto”, señalaba. “Yo sigo estando aquí, igual de madre que antes de irme a ‘Supervivientes’, lo voy a seguir sintiendo, porque creo que una no deja de ser madre de un día para otro…”, exponía, visiblemente alterada.

“Yo creo que tarde o temprano se darán cuenta, pero, de cualquier manera, nunca voy a ir en contra de ellos, jamás, voy a hacer lo que debo hacer como madre, lo que he hecho toda mi vida y, por supuesto, que lo voy a seguir haciendo”, Borrego también.

Fastidiada por la situación

“Por supuesto que le he felicitado y aprovecho, porque sé que está cerca, para hacerlo desde aquí. Felicidades, José María, sabes que te quiero, sabes que te espero y sabes que te esperaré siempre”, terminaba por decir Carmen, que se sentía “fastidiada” por haberse “roto en público”.

En su intervención, Carmen expresaba que no quiere “transmitir pena” ni decir cómo se siente, porque “las cosas públicas son más duras que las privadas”. “Prefiero su felicidad y yo sufrir. No voy a hablar mal de mi hijo, ni en un plató, ni en una revista. Nadie lo va a conseguir”, advertía.

Hay que destacar que José María Almoguera es trabajador de Cuarzo Producciones, el programa responsable de formatos como Supervivientes y el propio Así es la vida, y estaba viendo todo desde la sala de control, pues tiene funciones de producción. Sandra Barneda quiso saber la reacción de su hijo ante su felicitación, pero ahí Borrego fue tajante: “Sandra, no voy a responder, porque siempre que he hecho público ha salido mal”.