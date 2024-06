Varapalo para Anabel Pantoja desde el nuevo ‘Sálvame’: Lydia Lozano desvela que su novio le habría sido infiel

Anabel Pantoja pasa por un buen momento personal. La colaboradora televisiva está embarazada de su novio David Rodríguez, y esta misma tarde, sin ir más lejos, compartía en su Instagram un vídeo en el que abría un regalo para el futuro bebé.

Sin embargo, el miércoles no ha sido del todo sencillo ni hermoso para la sobrina de Isabel Pantoja. Y es que desde Ni que fuéramos Shhh, el programa que bebe del espíritu de aquel Sálvame de Telecinco, han señalado que la pareja pasó recientemente por un bache. En concreto, David le habría sido infiel a Anabel con otra chica. La encargada de soltar la bomba fue Lydia Lozano, que estrenaba el ‘altillo’ del programa, una escalera de pocos peldaños que cumple las funciones del antiguo pulpillo del programa.

“Me da un poco de palo”, admitía Lozano antes de comenzar a aportar datos. Así, puso en contexto que la infidelidad se comentó en Fiesta, pero que la noticia se para. “La noticia era que David, novio y futuro padre del hijo de Anabel le había sido infiel. Mi informador me cuenta que la noticia se para porque llaman a la cadena de enfrente, a Fiesta, y dicen que no se puede hablar más del tema”, asegura.

Entre otras cosas, el tema se frenó porque “David es anónimo” y porque “está judicializado el tema”, ya que “una chica le está extorsionando”. “David, presuntamente, se enrolla con una chica en Canarias”, sigue relatando Lydia. Esto habría sucedido mientras Anabel estaba en Estados Unidos cubriendo un evento para TardeAR.

“Una amiga lo grabada todo, y esa amiga de esa chica, le dice a David: oye, lo voy a contar todo. Tengo pruebas. Pero yo me voy a callar si me das dinero”, seguía contando Lozano. Ante esto, David Rodríguez fue a la justicia para denunciar una extorsión.

"Anabel lo sabe todo"

Compañeros del programa Fiesta le cuentan lo sucedido a Anabel, y ella “perdona a David”. A Lydia Lozano le preguntaron si Anabel vio las fotografías, las pruebas, pero ella prefería no responder. “Anabel es consciente de que hay pruebas”, se limitaba a decir la canaria. “Anabel sabe que hay fotografías, hasta ahí me voy a quedar”, se plantaba Lydia.

“Anabel lo sabe todo, y si digo que le perdona es porque lo sabe. Ya está, ¿de acuerdo?”, se justificaba Lydia, que no quería “meter más el dedo en la llaga”. “Estoy contando una noticia de un perdón”, insistía Lozano.